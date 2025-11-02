Tendencias de cabello 2026: lo que veremos en calles, redes sociales y pasarelas 

Tendencias de cabello en 2026. / Cortesía Trendo.mx Foto: Cortesía Trendo.mx

Durante años, las pasarelas dictaron las reglas del cabello. Hoy, el poder ha cambiado de manos: las celebridades y las redes sociales marcan el ritmo de lo que se lleva. Íconos latinos como Karol G y Peso Pluma no solo imponen estilo, sino que inspiran a millones a transformar su look y atreverse a más.

“Lo vimos hace poco cuando Karol G se cambió el tono de cabello a castaño, ahí empezamos a vender más tinturas en esos tonos. Es una locura. Tuvimos otro momento en el que los hombres llegaban a pedir el corte de Peso Pluma. Tenemos que estar...