Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Moda e Industria

Tendencias de maquillaje para recibir el Año Nuevo

Las tendencias apuestan por pieles luminosas, acabados metálicos. Le contamos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Moda
31 de diciembre de 2025 - 04:04 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Hay una palabra que puede definir la última noche del año: brillo. Anualmente, las lentejuelas, la pedrería y los brillos se apoderan de los armarios, los accesorios y, por supuesto, del maquillaje.

El maquillaje es el toque final y el detalle de personalidad y actitud para recibir un nuevo año. Los brillos intensos, las texturas innovadoras y las combinaciones de colores inesperadas son los protagonistas para brillar y celebrar.

Tendencias de maquillaje que marcarán el cierre de 2025

“El cierre de año se caracteriza por una belleza más libre, más atrevida y más consciente del poder de la autoexpresión”, explican desde MAC Cosmetics.

Las tendencias apuestan por pieles luminosas, acabados metálicos, efectos glossy y contrastes de color que transforman cada look en una declaración de estilo.

Futurismo y luminosidad

Esta tendencia define la estética más vanguardista del cierre de año. Inspirada en un universo futurista y digital, esta propuesta se caracteriza por el uso de texturas metálicas, acabados cromados, destellos holográficos y pieles de apariencia ultra radiante. Es un estilo pensado para quienes buscan un maquillaje protagonista, impactante y con un aire tecnológico que eleva cualquier look festivo.

Frescura y sofisticación

Por su parte, mint mocha llega como una de las propuestas más elegantes de la temporada. La combinación de tonos menta suaves con matices café crea looks cálidos, sofisticados y perfectamente equilibrados. Esta tendencia se convierte en una opción ideal para celebraciones de fin de año, al aportar frescura, modernidad y un acabado naturalmente glam.

Las tendencias de cierre de año invitan a experimentar, jugar y reinterpretar las reglas de la belleza.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Moda

Temas recomendados:

ModaEE

Estilo de vida

Tendencias de maquillaje 2026

Maquillaje Año Nuevo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.