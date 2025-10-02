Tendencias de moda: del estampado natural a la abundancia del “nude”

Imagen de la pasarela de Rabanne. / Thibaud MORITZ / AFP) Foto: AFP - THIBAUD MORITZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El estampado inspirado en la naturaleza de diferentes colores y el “nude”, también conocido como el de la piel, en sus distintos tonos, se alzaron como dos grandes referencias este jueves durante las colecciones de prêt-à-porter mujer para la primavera-verano 2026 presentadas estos días en la capital francesa.

En Rabanne, tan acostumbrado al color metal, se ha preferido apostar por motivos florales y exóticos, como los de las palmeras, en una colección en la que no había lugar para conjuntos de composición monocolor, pero sí para el hombre, con un buen puñado de propuestas pensadas en él.

El responsable de las colecciones de Rabanne desde 2013, el galo Julien Dossena, sigue apostando por abrir el universo inspirativo, no asociándolo únicamente con el metal y el plástico, para seducir a una mujer joven y sexy.

De hecho, la mayoría de vestidos que ha sacado a pasarela eran cortos, con algunas faldas con volantes, que un buen número de sus incondicionales incluirán pronto en su maleta para escaparse a paradisíacos destinos.

Cuadros y rayas se han dejado ver, así como detalles en colores plateados y dorados, en prendas y calzado, sin olvidar un bolso de lo más Rabanne, un atemporal como los que creaba “el metalúrgico de la moda”. Así llamaba Gabrielle Chanel al español Paco Rabanne (1934-2023), por aquello de que no utilizaba aguja e hilo, sino alicates y metal, para construir sus propuestas.

Por la mañana, fue el turno del desfile de Mugler. El portugués Miguel Castro Freitas ha debutado con una colección en la que se podían ver propuestas en las que el ADN de Thierry Mugler (1948-2022) se respetaba, aunque actualizándolo.

Alrededor de cincuenta conjuntos, donde los diferentes tonos del color nude han sido los grandes dominantes, aportando la nota de lo más vitamínica con un suntuoso vestido amarillo.