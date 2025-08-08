Tendencias de moda en Colombia, según la estilista Angélica Díaz-Granados

Alirio, de la Petite Mort. / Mauricio Vidal Foto: Mauricio Vidal

En el marco del Santander Fashion Week, evento que se realiza en Bucaramanga hasta el sábado 9 de agosto, Mango lanzó su nueva colección “Verano en la ciudad”, con la que propone una nueva visión de la temporada con los looks frescos, sofisticados y fáciles de combinar para el día a día.

Angélica Díaz-Granados, fashion stylist y editora de moda, compartió algunas de las tendencias de la marca, las que más se están usando y sus infaltables.

Rebel Bloom Red & Blue

Vestidos florales, topos y denim en tonos rojizos y azulados que evocan feminidad y frescura en el contexto urbano.

Piezas clave: vestidos cruzados, monos fluidos, blusas estampadas y denim “rinse wash”.

Sandy Escape & Sandy Escape Glow

Inspirada en la calidez tropical, con estampados naturales y una paleta de tonos tierra y neutros.

Ideal para climas cálidos y espacios de playa, manteniendo una estética relajada pero sofisticada.

Urban Attitude

La propuesta más atrevida de la colección: animal print, tricot y trajes sastre, con el leopardo como protagonista.

Diseñada para una mujer cosmopolita que expresa fuerza y carácter a través de la moda.

Las tendencias para la estilista:

“Desde el año pasado hemos visto con fuerza la presencia de lo bohemio y la piel de cuero, una tendencia que viene desde la temporada otoño/invierno de 2024″, explicó Díaz-Granados.

También están en tendencia los toques de vino, florales, sedas y encajes, así como el color del año: el mocha mousse.

De acuerdo con la experta, hay una tendencia fuerte por lo escandinavo. Por ejemplo, lo que hace la marca La Petite Mort, que pese a inspirarse en los silleteros, su base son piezas utilitarias y en tonos neutros.

El verano, por su parte, trajo tonos en rojo fresa y naranja, tonos que le hacen guiño a la entrada del otoño.

Además, “todo el año ha estado presente el estampado de vaca, cebra y el tradicional y un básico del armario: elanimal print de leopardo”, dijo.

En cuanto a los accesorios, la estilista menciona que “tienen un poder muy grande y en las diferentes regiones del país potencializamos los accesorios, ahora estamos viendo mucho el uso de pañoletas”.

Los infaltables del armario para el verano:

Vestidos y tops se consolidan como las piezas estrella de la temporada.

Las combinaciones esenciales incluyen blusas fluidas, faldas y denim en distintos lavados.

Los accesorios complementan los looks con toques funcionales y modernos: calzado, bolsos, gafas y bisutería.

Los cinco infaltables para la estilista:

Un buen blazer oversize o de corte cuadrado. Un buen par de jeans. Un vestido animal print. Las camisetas. Un labial rojo.

“A mí me gusta que mis looks tengan un plus, por más utilitarios que sean. Me gusta que tengan esa latinidad”, comentó.

La estilista agrega que vivimos con una sobrecarga de información. Por eso, su recomendación es que la gente “no se pierda en las vitrinas. Es importante construir looks con lo que ya tienen en el armario y preguntarse: la persona que soy hoy, ¿cómo interpretaría esa prenda? Antes de seguir al pie de la letra lo que está exhibido en las vitrinas”.

