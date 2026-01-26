Tendencias de moda masculina: prendas amplias, cuero y color

Modelos presentan creaciones de la colección Otoño/Invierno 2026/2027 del diseñador estadounidense Colm Dillane para la casa de moda KidSuper durante la Semana de la Moda de París en París. / EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Abrigos y chaquetones amplios, prendas de cuero y la utilización de colores serán tres de las tendencias en moda masculina para el próximo otoño-invierno, según se desprende de las colecciones presentadas desde el martes hasta este domingo en la capital francesa.

Amplitud en prendas

Si era algo que no faltaba en las propuestas ‘streetwear’, el confort, en gran número de las colecciones que han desfilado en París estos días se ha apreciado igualmente la tendencia amplia.

Desde las chaquetas de Camperlab hasta los pantalones de Willy Chavarría, con algunas prendas que retrotraen al Nueva York de los 80, o la totalidad de ‘looks’ de IM Men de Issey Miyake, en innovadores materiales, expresan esta tendencia.

Punto por punto

Las prendas creadas en lana vuelven a figurar en el guardarropa en las épocas más frías del año.

La española Sonia Carrasco, que debutó en la capital gala durante las presentaciones de moda hombre, hace del punto uno de los ejes de su colección, junto con la sastrería, con sublimes jerséis y protegecuellos.

Acne Studios, por su parte, propone igualmente jerséis, aunque de un estilo más comercial.

Looks con color

A diferencia de otros años, en las creaciones invernales que diseñadores y marcas han mostrado para 2027 el color ha estado muy presente.

Desde lo imaginado por Nigo para Kenzo, donde no faltaban estampados florales, a una serie de propuestas de IM Men de Miyake, en azul, naranja o rosa; sin olvidar, por supuesto, al belga Walter Van Beirendonck y su apuesta por los fluorescentes.

A flor de piel

El cuero es uno de los materiales estrella. Que se lo pregunten si no a Véronique Nichanian, que en su última colección para Hermès lo mostró en pantalones, chaquetas, chaquetones y hasta en un mono de piel de ternera.

Además del cuero, pieles exóticas como el cocodrilo también se han visto sobre la pasarela. La piel de pelo, por su parte, envolverá a escasos caballeros el invierno que viene.

Puro accesorio

Bolsos grandes y pequeños, con estrellas como el Speedy P9, en Monogram en Louis Vuitton y otros originales con forma de radiocassette de los años 80 en la misma firma.

Este accesorio, el bolso, también destaca en la colección de Acne Studios, con el modelo Camero, al tiempo que Berluti apuesta por su zapatilla deportiva Shadow, que lanza ya desde esta primavera al mercado.