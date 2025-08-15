Tendencias en cortes de cabello para mujeres y hombres

Imagen de referencia. / Freepik Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Feria Belleza y Salud en su edición 23, que se realizará en Corferias hasta el 17 agosto y que reunirá a más 200 expositores, contará con varias novedades, como las tendencias en cortes de cabello y todo lo relacionado con el cuidado capilar.

Vale la pena mencionar que la forma del rostro es uno de los factores clave a la hora de decidir el corte de cabello adecuado. Para caras ovaladas, tipo corazón, triángulo invertido, las capas funcionan perfecto. Mientras que para los rostros cuadrados, los cortes sólidos y a mitad de la cara les sientan muy bien.

“Los cortes desvanecidos o rapados ya no están en auge”, afirma Milena Infante, creadora y directora de Infante Hair Stylist, quien es considerada, junto a sus hermanos Infante, como la gran revelación de la industria.

Por eso, para los niños se recomiendan cortes con caída natural, largos medios, que eviten que se cubran los ojos.

Por su parte, los cortes sólidos, a la altura de los hombros, toman fuerza para esta segunda parte del año en las niñas. Las expertas no recomiendan cortarlo en capas, porque se pueden adelgazar los cabellos por el uso de tijeras.

Para las mujeres es importante tener en cuenta en qué etapa de la vida se encuentran, y también el estilo del rostro. Una tendencia importante para este año es el regreso del uso del capul. Las capas que dan volumen en la parte superior y mucho movimiento también serán protagonistas en esta temporada.

En los hombres el movimiento también será tendencia para ellos, las ondas y el volumen en la parte de adelante son estilos que recomiendan los expertos. Cabellos relajados y medianos, no rapados, les permite a los hombres darle protagonismo a la cara.

De acuerdo con la feria, para el segundo semestre e inicios del 2026 no se recomienda el cabello liso ni muy pegado, pues el enfoque será hacia la textura y el movimiento. Esta tendencia también aplica para hombres jóvenes, en ellos se está viendo el ondulado en la parte superior y frontal, similar a las permanentes, que están regresando.

Para definir el tono del cabello se deben tener en cuenta factores como: color de la piel y edad. Por ejemplo, para las pieles morenas, las iluminaciones siguen en tendencia. Para las mujeres con canas, la propuesta es iluminarlas con tonos caramelo, miel o rubio beige, para darles vida y movimiento, evitando el gris plano, que puede envejecer.

Los tonos moca y chocolate se han impuesto y se ha presentado una disminución de los rubios exagerados.

Sobre el cuidado capilar, la recomendación de los expertos es usar productos con protección UV y evitar salir con el cabello mojado, ya que daña el pelo.

Vale la pena mencionar que la Feria Belleza y Salud, reúne a marcas que brindan soluciones para todo tipo de cabello y necesidades.

¿Qué más puede encontrar en la feria?

De acuerdo con los organizadores, el evento está diseñado para atender las necesidades de un público diverso desde grandes empresarios, distribuidores y mayoristas hasta consumidores finales interesados en productos y servicios de belleza. Entre las líneas están:

Cosmética y Dermocosmetica: maquillaje, productos dermatológicos, bloqueadores, bronceadores y más.

Estética: tratamientos profesionales, mesoterapia, reductores, détox y equipos especializados.

Cuidado capilar: shampoos, tratamientos, tintes, keratina y accesorios.

Uñas: esmaltes, uñas acrílicas, semipermanentes, herramientas y productos para spa.

Peluquería y barbería: equipos, herramientas, mobiliario y accesorios profesionales.

Nutrición y bienestar: soluciones para el cuidado integral de la salud.

¿Cuándo y dónde?

Lugar: Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias Bogotá (Carrera 37 # 24-67).

Fecha: hasta el 17 de agosto de 2025.

Horarios: De 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Ingreso: Avenida La Esperanza (sujeto a cambios sin previo aviso).

Boletería: disponible en las taquillas de Corferias durante el evento o en línea a través de disponible en las taquillas de Corferias durante el evento o en línea a través de feriabellezaysalud.com

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.