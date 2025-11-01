Tendencias en denim 2025: así se reinventa el clásico textil

Tendencias en denim. / Cortesía Gef Foto: Cortesía Gef

El denim es indiscutiblemente el clásico de todos los tiempos por su versatilidad, atemporalidad y autenticidad. Sin embargo, para mantener su importancia en la historia de la moda, debe estar en constante reinvención.

Desde la marca Gef, en la que el denim es uno de sus protagonistas, explican cuáles son las tendencias de uno de los tejidos perfectos para lograr un armario más versátil y modular.

En este momento, las personas están en búsqueda de un fondo de armario que les facilite la vida. Por eso, toman fuerza las prendas con inspiración de workwear.

Hoy la ropa de trabajo tradicional es el punto de partida para siluetas más cuadradas, con cortes que permiten una mayor movilidad. El denim se une al elastano y la viscosa para brindar más comodidad.

También están presentes las siluetas de jeans tipo carpenter, con costuras visibles, detalles utilitarios y bolsillos multipropósito elevan el diseño.

En cuanto a las chaquetas, los diseños son cuadrados, las mangas más largas de lo habitual, además, aparecen telas en contraste en los cuellos. En general, la tendencia es usar prendas más holgadas, que permiten amplios rangos de movimiento para el consumidor.

Otras prendas importantes para esta temporada son las faldas largas también con costuras y telas en contrastes, así como las faldas cortas de tiro medio con costuras en contrastes.

En el armario masculino llega una versión renovada de la bermuda, pensada para un consumidor que quiere mostrarse actual con una silueta más cuadrada, a la rodilla y bolsillos grandes que se destacan.

En el armario femenino, los chalecos también son una prenda clave para esta temporada, pues cada vez son más versátiles y tienen más información de moda. La marca tiene versiones de hombros adelantados, lazos frontales y bolsillos en contraste.

También están en tendencia los chalecos oversize con cuellos con solapas, cruzados al frente y bolsillos con tapas. Y, para aquellas mujeres que se inclinan por las siluetas más reveladoras, están los chalecos en escote en V, estilo croptop.

Sobre las tonalidades del denim, sin duda el raw denim, es decir, sin lavados y con el color azul índigo tradicional que caracteriza a este tejido, es una de las tonalidades más importantes de la temporada, especialmente, por las muchas posibilidades de telas y costuras en contraste que se posibilitan para los diseños. Un buen ejemplo de esto son los jeans y las chaquetas, prendas en las que estos recursos de diseño son notorios.

El lavado medio también es importante, es decir azul claro. Otro color que se abre paso es el gris, especialmente, en el armario masculino en jeans y chaquetas con mucho volumen.

