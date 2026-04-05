Tipos de tacones: ¿cuáles son los más elegantes y cuándo usarlos según la ocasión?

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Cada colombiano compró 3,4 pares de zapatos en promedio en 2025, un aumento frente a los 2,5 pares que adquirieron en 2024.

El gasto de los hogares en calzado durante ese año llegó a los $3,88 billones, lo que representó un crecimiento del 4% en comparación con 2024, de acuerdo con el observatorio de calzado de Acicam-Raddar. Además, se destaca el aumento en la vente de calzado masculino y deportivo. Mientras que el femenino (tacones, baletas, botas, botines, entre otros) se mantiene.

Durante la feria IFLS+EICI, que se realizó en febrero en Corferias (Bogotá), se presentaron las tendencias en calzado para 2026. “Texturas suaves y neutras que evocan calma convivirán con propuestas más complejas y orgánicas, que incorporan efectos craquelados, iridiscencias y relieves inspirados en rocas y minerales”, explicaron los organizadores.

Las tendencias en calzado clave para el 2026

Mutaré: la creatividad sin límites será una de las grandes protagonistas este año, con una apuesta por el color y el maximalismo. Esta tendencia se expresa a través de volúmenes experimentales, siluetas amplias, ensamblajes visibles, patchwork y bordados en 3D, así como combinaciones disruptivas de materiales vibrantes.

La sostenibilidad se aborda desde la autenticidad, la personalización y el upcycling, incorporando procesos DIY y reensamblajes creativos. Predominan los tonos intensos y saturados, junto con cueros vibrantes, textiles brillantes, vinilos, mesh y neopreno, además de fibras naturales como lino y lana combinadas con cuero suave.

Emuná: una estética funcional y atemporal que transmite calma y certidumbre, reflejada en diseños de siluetas clásicas y limpias, con sastrería precisa y detalles mínimos cuidadosamente elaborados, como bio-texturas de bajo procesamiento.En esta tendencia, la sostenibilidad se traduce en longevidad, materiales nobles y alta calidad. La paleta es suave y elegante, con tonos neutros y empolvados aplicados en lino, algodón, lana y cueros naturales de textura delicada.

Geo-Lógica: inspirada en la conexión con la naturaleza y el biodiseño, incorpora materiales alternativos, regenerativos y bioplásticos, junto a técnicas que evocan hábitats naturales. Esta propuesta se orienta hacia nuevas texturas, asimetrías y volúmenes superpuestos, con una paleta dominada por tonos terrosos, verdes musgo y azules minerales. El verde, especialmente el transformative teal, se consolida como color protagonista para el 2026.

Los tacones

Entre el universo del calzado se encuentran los tacones, unos zapatos que nacieron en el siglo XVI y que, en sus inicios fueron usados especialmente por los hombres, pues representaban estatus. Actualmente, millones de personas tienen como mínumo un par en el fondo de armario, o muchos si son amantes de la moda.

Los tacones actualmente son considerados como evocadores de la sexualidad femenina, objetos de deseo, piezas de moda y colección, y, por supuesto, un elemento para elevar el cuerpo.

Ahora se usan de acuerdo con el tipo de evento, el estilo y las necesidades de cada persona. Para el día a día se utilizan stilettos o tacón kitten, que tienen diseño, pero son de poco tacón. Según Juliana Pedraza, estilista de moda, para una novia, un vestido robusto o una alfombra roja lo mejor es elegir stilettos.

Sophia Buitrago Martínez explica cuáles son los tipos de tacones:

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