Tras 14 años, Olivier Rousteing deja la dirección creativa de Balmain

Olivier Rousteing, diseñador de Balmain / AFP Foto: AFP - JULIEN DE ROSA

El diseñador Olivier Rousteing estuvo al frente de la casa parisina Balmain por 14 años y, este miércoles 5 de noviembre, se anunció el fin de su era.

“Estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido y profundamente agradecido a mi excepcional equipo de Balmain, la familia que he elegido, en un lugar que ha sido mi hogar durante los últimos 14 años. Mi agradecimiento al Sr. Rachid Mohamed Rachid y a Matteo Sgarbossa por su inquebrantable confianza en mí y por confiarme esta extraordinaria oportunidad. Mientras miro al futuro y al próximo capítulo de mi viaje creativo, siempre llevaré esta época tan preciada cerca de mi corazón”, dijo Rousteing en un comunicado difundido este miércoles en las redes sociales de la marca.

Por su parte, Matteo Sgarbossa, director general de Balmain, expresó su gratitud a Olivier “por escribir un capítulo tan importante en la historia de la Casa Balmain. La contribución y la pasión de Olivier en los últimos años dejarán una huella indeleble en la historia de la moda”.

Rousteing asumió el cargo de Balmain en abril de 2011, cuando tenía 25 años y se convirtió en el diseñador más joven en dirigir una gran casa parisina desde Yves Saint Laurent (Dior).

La marca también anunció que, en su momento, se dará a conocer la nueva organización creativa de la casa.

