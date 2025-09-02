Tras 37 años, Vogue tiene nueva editora: ¿quién es Chloe Malle?

Anna Wintour. /EFE/EPA/Tolga Akmen Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Vogue tiene nueva editora tras 37 años. Se trata de Chloe Malle, de 39 años, editora del sitio web de Vogue, quien asumirá el cargo al que renunció Anna Wintour y que la convirtió en una de las figuras más representativas de la industria de la moda.

Malle comenzó a colaborar con la revista Vogue en 2011 y escribía sobre bodas y sociales. Desde hace dos años entró a trabajar en Vogue y estaba coordinando la web y copresentando el pódcast sobre moda y cultura de la revista “Run through with Vogue”.

El cargo de Malle será el de jefa de contenido editorial de Vogue América, cargo que asumirá de inmediato y en el que “liderará la dirección creativa y editorial de la revista y se unirá a los 10 Jefes de Contenido Editorial de Vogue en todo el mundo, reportando a Anna Wintour".

“Tanto la moda como los medios de comunicación evolucionan a un ritmo vertiginoso, y estoy encantada, y asombrada, de formar parte de ello. También me siento increíblemente afortunada de seguir teniendo a Anna, mi mentora, a mi lado”, le dijo la nueva editora a la revista.

Vale la pena mencionar que Anna Wintour estuvo al frente de la edición de Vogue para Estados Unidos, conocida como la “biblia de la moda”, durante casi cuatro décadas.

La periodista dejó su cargo para asumir otras responsabilidades dentro de la editora de la publicación, Condé Nast.

La periodista de origen inglés de 75 años, que entró en la prestigiosa revista en 1988, anunció su partida durante una reunión del personal el miércoles por la mañana, pero seguirá como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue, supervisando todas las marcas a nivel mundial, incluidas Vanity Fair, GQ y AD, según la prensa local.

La ejecutiva se convirtió en editora de Vogue en EE.UU. en 1988 y hoy es considerada una gurú del sector, visible en la primera fila de los desfiles más importantes, dirigiendo el instituto de moda del Museo Metropolitano de Nueva York y también su Met Gala.

En los años previos a dirigir la edición estadounidense de Vogue, Wintour fue directora creativa de la revista y pasó varios años al frente de su edición británica.

La primera portada de su reinado, en noviembre de 1988, tuvo un gran impacto, puesto que eligió para vestir a la modelo Michaela Bercu un suéter de la firma de alta costura, Christian Lacroix, y unos tejanos de Guess de unos 50 dólares. Este impacto replanteó cuestiones de estilo.

Los años siguientes fue artífice de numerosas portadas protagonizadas por las celebridades del momento, y el contenido de la revista pasó de ser de puramente moda a abordar asuntos de actualidad y de la cultura pop.

Su fama se disparó después de que la retrataran tácitamente en la película ‘El diablo viste de Prada’ (2009), una adaptación de la novela homónima, donde la actriz, Meryl Streep, interpretaba a la implacable jefa de una revista de moda, llamada Miranda Priestley.

Wintour, bajo sus actuales responsabilidades en Condé Nast, supervisa los contenidos de prácticamente todas las revistas del grupo, incluida la revista Vogue, tarea en la que ahora podrá centrarse por completo tras ceder el trabajo más codiciado del mundo de la moda a un sucesor o a una sucesora.

