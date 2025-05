Un capítulo se cierra en Dior: así fue el paso de Maria Grazia Chiuri por la marca

Maria Grazia Chiuri. / Julien De Rosa / AFP Foto: AFP - JULIEN DE ROSA

La diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, que el jueves anunció su partida como directora artística de las colecciones femeninas de Dior, plasmó durante nueve años su visión de la mujer en la casa parisina, con sus faldas vaporosas, sus siluetas esbeltas y un mensaje feminista.

Maria Grazia Chiuri fue la primera mujer en ocupar el puesto de directora artística en Dior, la joya de la corona del grupo LVMH. Su salida se rumoreaba desde hace meses.

Tras el extravagante y provocador John Galliano y el aclamado pero efímero Raf Simons, la diseñadora de 61 años logró imponer su visión de la mujer Dior, sobre todo a través de un estilo más “fácil de usar” y “cómodo”, y de sus colaboraciones con artistas feministas.

Recién salida de Valentino, causó sensación cuando, para su primer desfile en octubre de 2016, presentó una sencilla camiseta blanca con el mensaje “We should all be feminists” (Todos deberíamos ser feministas) en letras negras, vendida en US$850.

Nueve años y más de 40 colecciones después, Chiuri no ha abandonado este mensaje, aunque algunos la han acusado de utilizar el feminismo como argumento de marketing.

Dior expresó en un comunicado su “más profunda gratitud” a Chiuri tras una “maravillosa colaboración”, y señaló que fue ella quien había deseado dejar su puesto.

“Estoy particularmente agradecida por el trabajo realizado por mis equipos y por les Ateliers. (...) Juntos, hemos construido un capítulo excepcional del que estoy inmensamente orgullosa”, dijo la italiana, citada en el comunicado.

Delphine Arnault, directora de Christian Dior Couture, elogió su “inmenso trabajo con un inspirador punto de vista feminista y una creatividad excepcional”.

Ovación

Maria Grazia Chiuri presentó el martes su última colección crucero en un desfile en los jardines de Villa Albani, un palacio neoclásico del siglo XVIII en su Roma natal, que concluyó con una gran ovación de los presentes.

Entre ellos se encontraban Silvia Venturini Fendi, nieta de los fundadores de Fendi y directora artística de las colecciones masculinas de la firma, y Valentino Garavani, fundador de Valentino. Dos grandes nombres de la moda italiana con los que Maria Grazia Chiuri trabajó antes de incorporarse a Dior.

Formada en el Instituto Europeo di Design de Roma, la diseñadora trabajó primero en Fendi en los años 90, donde, con su compatriota Pierpaolo Piccioli, impulso los bolsos como piezas esenciales, como la famosa “baguette”.

Posteriormente se incorporó a Valentino en 1999, de nuevo con su cómplice de siempre. Nombrados codirectores creativos de la marca en 2008, contribuyeron al renacimiento de la casa de moda italiana durante ocho años.

La hipótesis Anderson

La salida de Maria Grazia Chiuri de Dior es uno de los mayores acontecimientos que ha sacudido el mundo de la moda en los últimos meses.

El nombre de su sucesor no ha sido anunciado oficialmente, aunque el de Jonathan Anderson circula desde hace varios meses.

Nombrado responsable de Dior Homme en abril, en sustitución de Kim Jones, el diseñador norirlandés se convertiría en el primer diseñador en dirigir a la vez las colecciones masculina y femenina de la casa parisina.

Aclamado por haber propulsado a la marca española Loewe, también propiedad del grupo LVMH, Jonathan Anderson, de 40 años, es considerado como un prodigio de la moda.

Su primer desfile para Dior en junio será sin duda uno de los más seguidos de la Semana de la Moda masculina de París.

