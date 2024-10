Un momento memorable de mi carrera fue cuando Beyoncé usó mis joyas: Paula Mendoza

Paula Mendoza. / Mauricio Alvarado Foto: MAURICIO ALVARADO

La diseñadora colombiana tiene su marca homónima de joyas desde 2002. La empresa funciona como un negocio familiar en el que trabajan su madre y hermanos. La marca está presente en Colombia, Estados Unidos y México. o y sofisticado.

Sus piezas han sido usadas por celebridades como Zendaya, Kendal Jenner, Beyoncé, entre otras. Su enfoque artístico y su capacidad para crear joyas llamativas y únicas la han posicionado como una de las diseñadoras de joyas más reconocidas de Colombia. Recientemente, lanzó una línea de gafas.

Por eso, la invitamos a responder las 10 preguntas sobre moda de EE:

1. ¿Cuándo eras niño/niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niño que se imaginaba ciertas cosas?

Desde siempre sentí que la moda era una forma de expresión y un camino para poder comunicarme. Definitivamente lo que te pones sí dice quién eres, así que en algo estaba acertada cuando niña.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Me motivó mi deseo de ser diferente a lo que veía a mi alrededor.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Mi ícono de moda es la directora y guionista Sofia Coppola.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Una de las mejores pintas que me he puesto fue un vestido naranja de lentejuelas de Jorge Duque que se iluminaba en la oscuridad. Me lo puse para el matrimonio de unos amigos en Puerto Escondido.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

Lo más importante para crear una colección es tener claro qué camino quieres tomar con relación a la pieza a la que quieres darle más fuerza.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Mi estilo es ecléctico.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

La mayor influencia que Bogotá ha tenido en mí es el valor que de la familia y la importancia de tener a las personas que más quiero cerca.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Uno de mis recuerdos más preciados es cuando recorría fincas con mi papá viendo vacas. Suena muy chistoso, pero eran momentos preciados con mi papá donde teníamos tiempo para los dos, mientras él me enseñaba del campo.

9. Cuando mencionen tu nombre, qué te gustaría que las personas pensaran.

Me gustaría que cuando la gente mencione mi nombre, sonría.

10. ¿Cuál es el momento que partió en dos su carrera en la industria?

Cuando Beyoncé usó mis joyas.

