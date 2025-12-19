Un tribunal francés rechazó la suspensión del sitio web de Shein y el gobierno apelará

Imagen de referencia. / Piero Cruciatti/ AFP Foto: AFP - PIERO CRUCIATTI

Un tribunal francés rechazó este viernes la petición del Estado de suspender el sitio de Shein en Francia por considerarla “desproporcionada”, después de que el gigante asiático del comercio electrónico retirara los productos ilícitos que se vendían en su plataforma.

Las autoridades francesas habían solicitado bloquear durante tres meses la web de esta empresa de moda ultrarrápida tras detectarse en ella armas, medicamentos prohibidos y muñecas sexuales con apariencia infantil.

En su dictamen de este viernes, que llegó tras varios aplazamientos, el Tribunal Judicial de París juzgó desproporcionado autorizar la suspensión del gigante comercial asiático al tener en cuenta que Shein había retirado voluntariamente los productos ilegales tras los señalamientos.

Tras la decisión del tribunal, el gobierno francés anunció que apelará, según un comunicado: “El tribunal judicial (...) no quiso ordenar medidas para evitar la puesta a la venta de muñecas pedopornográficas, armas de categoría A y medicamentos”, dijo el gobierno.

“A petición del primer ministro, el Gobierno recurrirá esta decisión. Estas plataformas deben estar reguladas y seguiremos actuando, tanto en Francia como en Europa, para que así sea. No nos quedaremos de brazos cruzados”, indicó el ministro francés de Comercio y Pymes, Serge Papin, a través de su cuenta de X.

Papin señaló que el Ejecutivo “toma nota” de la decisión judicial, pero recalcó que “el peligro de estas plataformas es real” y que el Estado había acudido a la Justicia “para proteger a los consumidores y sobre todo a los menores”.

El tribunal judicial de París reconoció un “grave perjuicio al orden público”, pero consideró que la venta de los artículos en cuestión había sido “puntual” y señaló que Shein había retirado los productos.

“Por ello, convencido del riesgo sistémico del modelo vinculado a Shein, y a petición del primer ministro, el gobierno apelará esta decisión en los próximos días”, según el comunicado del gobierno.

Las autoridades pidieron que la plataforma pueda reabrir solamente si aplica medidas para evitar que las infracciones se repitan.

No obstante, la corte emitió una “instrucción” a Shein para que no reanude la venta de “productos sexuales que puedan constituir contenido pornográfico sin implementar medidas de verificación de edad”.

Vale la pena mencionar que la polémica con Shein en Francia emergió a comienzos del pasado noviembre, tras el señalamiento de la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma por parte de las autoridades de la competencia francesas.

El Gobierno amenazó con la suspensión inmediata de la plataforma, pero para evitar ese cierre en ese momento la plataforma china decidió suspender temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no fuera ropa, además de retirar los productos incriminados dentro de los plazos temporales marcados por la ley para este tipo de casos.

El Ejecutivo renunció al cierre inmediato, pero mantuvo abierto un procedimiento judicial contra el gigante de comercio electrónico ante la Justicia, destinado a obtener esta suspensión de tres meses que finalmente ha sido rechazada.

Acciones similares se anunciaron entonces contra los portales AliExpress y Joom, en los que también se encontraron muñecas similares.

Además, Shein protagonizó una fuerte controversia en París por su desembarco en el céntrico e icónico centro comercial Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) y a nivel europeo ha sido también objeto de investigaciones por la venta de productos ilegales y peligrosos.