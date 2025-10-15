Valentina Castro: así fue como un cazatalentos descubrió a la modelo

La modelo de Tumaco estará en el Victoria’s Secret Fashion Show. Foto: Tomada de IG: Valentina Castro

Esta noche la modelo colombiana Valentina Castro Rojas pasará a la historia. Se convertirá en la primera colombiana en desfilar en el Victoria’s Secrect Fashion Show, en Nueva York.

La oriunda de Tumaco comenzó en la industria de la belleza haciendo trenzas y compartiendo sus creaciones a través de la red social Instagram.

Sebastián Bedoya, de la agencia Nefer models, fue el cazatalento que la descubrió. "La descubrí en una página de Instagram que ella manejaba. Valentina le ayudaba a su mamá a hacer trenzas y promocionaba los servicios en esa cuenta", cuenta el representante de la colombiana.

“Le propuse ser modelo. Ella lo pensó, le mostré el trabajo de las modelos para grandes marcas de moda internacionales y empezamos a trabajar juntos”.

Castro se preparó en República Dominicana. “Desde ahí empezamos a trabajar para convertirla en una modelo internacional”, recordó Bedoya.

La agencia Nefer models República Dominicana la firmó, la preparó para desfilar en pasarelas y ajustaron detalles como las medidas que requieren las grandes firmas de moda.

Después, un experto de una agencia de París, la vio y la contrató. En marzo de 2023 hizo su debut para Louis Vuitton y se convirtió en la primera modelo colombiana exclusiva de esa marca.

Durante un año, estuvo haciendo desfiles, campañas, siendo imagen de la emprsa y viajando con la marca por diferentes lugares del mundo.

“Después de un año, es liberada del contrato de exclusividad y desfila para Dior, Valentino, Balmain, y se vuelve la sensación”, dice Bedoya.

Este año, la modelo viajó a Nueva York y presentó un casting para Victoria’s Secret. “Ahora, pasa esto que nos tiene muy emocionados. Será la primera colombiana en un desfile de Victoria’s Secret para su marca Pink”, agregó Bedoya.

“Hola, mi Colombia hermosa. Gracias a todos por el apoyo, les mando muchos besos, abrazos y buenas vibras. Dios los bendiga. Nos vemos en el desfile de Victoria’s Secret. Besos”, dijo la modelo horas antes de su debut con la marca a través de sus historias de Instagram.

La joven fue incluida en el selecto grupo de modelos que desfilarán para la marca. El evento se podrá ver en vivo a través de plataformas digitales como Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca este miércoles 15 de octubre desde las 6:00 p. m.

