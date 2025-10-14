La modelo de Tumaco que estará en el Victoria’s Secret Fashion Show

La modelo de Tumaco estará en el Victoria’s Secret Fashion Show. Foto: Tomada de IG: Valentina Castro

La modelo de Tumaco, Nariño, Valentina Castro Rojas desfilará en el Victoria’s Secret Fashion Show en Nueva York.

La joven fue incluida en el selecto grupo de modelos que desfilarán para la marca. El evento se podr ver en vivo a través de plataformas digitales como Prime Video, Amazon Live y las redes oficiales de la marca este ámiércoles 15 de octubre a las 7:00 p. m.

La modelo dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un video en el contó cómo fue el casting y lo agradecida que se siente por poder participar en el evento.

“Es mi primera vez en Nueva York. Voy al casting para Victoria’s Secret. Estoy muy emocionada, feliz y contenta. Gracias a Dios. Es una oportunidad muy grande”.

El primer acercamiento de Castro con el mundo de la moda y la belleza fue realizando trenzas y peinados para mujeres afro de su comunidad. Dicho oficio fue su principal fuente de ingreso durante la adolescencia.

En 2023 y con tan solo 18 años fue contactada por un cazatalentos, quien la invitó a participar a incursionar en el modelaje en República Dominicana.

Su altura de 1,75 metros y su belleza, le abrieron rápidamente paso en escenarios internacionales.

Ha desfilado para grandes casas de moda como Valentino, Dior y Louis Vuitton. Mañana la colombiana de 20 años brillará siendo un ángel de Victoria’s Secret, uno de los eventos más importantes de ropa interior del mundo.

