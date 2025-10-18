Valentina Castro Rojas: “Quiero ser una Naomi Campbell o Gigi Hadid colombiana”

La modelo colombiana Valentina Castro cumplirá 21 años el próximo noviembre. / Angela Weiss / AFP
Foto: AFP - ANGELA WEISS
Valentina Castro Rojas nunca soñó con ser modelo, pero se convirtió en la primera colombiana en participar en el Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos más relevantes y polémicos de lencería a nivel mundial.
Con una actitud sonriente y segura, la joven de 20 años desfiló el pasado 15 de octubre vestida con un chándal rosa pastel de Pink, la línea juvenil de la marca, junto a la modelo y actriz Barbie Ferreira, a la deportista olímpica Sunisa Lee y otras modelos.
“Me siento muy orgullosa de mí, porque es un sueño cumplido. Desde...
Por Lucety Carreño Rojas
Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com
