Vestidos de novias 2026: las tendencias que se verán en las bodas 

La colección de novias para el otoño de 2026 de la diseñadora Francesca Miranda está inspirada en las rosas. / Cortesía Francesca Miranda - Ilustraciones: Jonathan Bejarano Foto: Jonathan Bejarano

Blanco, marfil, ivory o hueso son los tonos más usuales para el ritual moderno del matrimonio. Sin embargo, no siempre fue así. Se trata de una tradición relativamente reciente.

De acuerdo con el historiador William Cruz Bermeo, en su libro “Desviste a la moda”, se asume que fue en 1840 cuando la reina Victoria, en su boda con su primo el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo, “estableció la tradición de casarse de blanco”.

Pero, a pesar de los registros, fue hasta el siglo XX que el uso del vestido de bodas se expandió masivamente por el...