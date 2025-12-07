Logo El Espectador
Moda e Industria
Vestidos de novias 2026: las tendencias que se verán en las bodas  

A propósito de la presentación de “Rosas”, la colección de novias de la diseñadora Francesca Miranda, revisamos cuáles serán las tendencias y los materiales que se usarán en las bodas el próximo año.

Lucety Carreño Rojas
07 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
La colección de novias para el otoño de 2026 de la diseñadora Francesca Miranda está inspirada en las rosas. / Cortesía Francesca Miranda - Ilustraciones: Jonathan Bejarano
Foto: Jonathan Bejarano

Blanco, marfil, ivory o hueso son los tonos más usuales para el ritual moderno del matrimonio. Sin embargo, no siempre fue así. Se trata de una tradición relativamente reciente.

De acuerdo con el historiador William Cruz Bermeo, en su libro “Desviste a la moda”, se asume que fue en 1840 cuando la reina Victoria, en su boda con su primo el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo, “estableció la tradición de casarse de blanco”.

Pero, a pesar de los registros, fue hasta el siglo XX que el uso del vestido de bodas se expandió masivamente por el...

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com

