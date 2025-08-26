¿Vestir de segunda ahorra agua? Esto dice informe de plataforma de ropa usada

Imagen de referencia. / Cortesía Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La industria textil es responsable del 20 % de la contaminación hídrica mundial, según la ONU, debido al uso masivo de químicos y tintes en la producción de ropa. Cada jean exige hasta 7.500 litros de agua para su fabricación, el equivalente a lo que una persona bebería en siete años, mientras que una camiseta requiere entre 1.000 y 2.000 litros.

De acuerdo con el informe anual de GoTrendier, en 2024 las colombianas que optaron por la moda de segunda mano evitaron el consumo de 463 millones de litros de agua, lo suficiente para abastecer durante un año a Riohacha, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Santa Marta.

Además, con más de 2 millones de prendas recirculadas, se redujeron 6.474 toneladas de CO₂ y se dejaron de generar más de 429 mil kilos de residuos textiles, carga que habría terminado en vertederos.

“La prenda más sostenible es la que ya existe. En Colombia, cada vez más mujeres están comprendiendo que su forma de consumir moda puede ser una acción directa para cuidar el agua, un recurso vital que hoy está en riesgo”, dijo Ana Jiménez, country manager de GoTrendier Colombia.

Así las cosas, la invitación de la plataforma es a vestir de segunda mano, pues no se trata de una moda pasajera, sino de una estrategia de ahorro ambiental.

Vale la pena mencionar que el consumo de ropa de segunda mano en Colombia sigue en aumento, “no solo por el ahorro de dinero y accesibilidad sino también, porque se ha convertido en una tendencia de sostenibilidad en contrapeso al impacto que genera el fast fashion en el medio ambiente, que impone un modelo de comprar, usar y tirar”, indica el informe.

La compra y venta de moda de segunda mano en GoTrendier ha superado ya 2 millones de prendas reutilizadas tan solo en Colombia.

Sin embargo, el consumo de ropa de segunda en el país enfrenta desafíos, como la falta de costumbre, los mitos o que no les gusta la ropa de segunda.

Se espera que para 2030, la moda de segunda mano supere a la moda nueva en el mercado, reduciendo la necesidad de comprar prendas nuevas.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.