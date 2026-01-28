Victoria Beckham recibe una condecoración francesa en medio de sus problemas familiares

Victoria Beckham. / Getty Images Foto: Getty Images - Getty Images

Victoria Beckham fue condecorada en París por su contribución a la industria de la moda y el entretenimiento, en plena disputa familiar desencadenada por las declaraciones del hijo mayor del clan, Brooklyn, sobre la familia.

Beckham fue condecorada en Francia con el título de Oficial de las Artes y las Letras por la ministra de Cultura, Rachida Dati, que destacó que la estilista británica es “un icono mundial” muy apreciada por los franceses.

Según la prensa francesa, Dati se refirió en particular a la marca de moda creada por Victoria Beckham tras su carrera en la música como miembro de las Spice Girls, de la que dijo que está “en evolución perpetua”.

La creadora de moda acudió a este homenaje en la sede del Ministerio de Cultura acompañada de buena parte de su familia, en particular de su marido, el exfutbolista David Beckham, pero también su hijos Romeo, Cruz y Harper, los dos primeros junto a sus novias.

En un video de la ceremonia publicado por la revista Paris Match se veía a David Beckham y al resto del clan observando y aplaudiendo, junto a los magnates de la moda francesa Antoine Arnault y François-Henri Pinault.

La polémica familiar

Sin sorpresa, faltaba Brooklyn, que protagoniza desde hace unos días una polémica al haber acusado a sus padres de querer controlar su vida y que fracase su matrimonio.

Desde hace unos días, la familia Beckham se encuentra en el ojo de la tormenta, después de que Brooklyn, de 26 años, acusara públicamente a sus padres de querer “controlar” su vida y de intentar “arruinar” su matrimonio.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, aseguró.

La Orden de las Artes y las Letras es una distinción reservada a figuras destacadas que contribuyeron a la vida cultural de Francia y es diferente de la más prestigiosa Legión de Honor, el máximo galardón de Estado.

Su marca de moda

Tras triunfar con la famosa banda británica en los años 1990, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000. Un reciente documental en Netflix cuenta la carrera de la diseñadora, de 51 años.

Es “un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses”, dijo la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en la ceremonia de entrega.