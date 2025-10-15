Karol G cantó y desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Imagen de referencia. / Angela Weiss / AFP Foto: AFP - ANGELA WEISS

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 comenzó este miércoles 15 de octubre sobre las 5:00 p. m. en Nueva York.

La alfombra rosa, conducida por Zanna Roberts Rassi y Low Roach, se podrá ver a través de las plataformas oficiales de la marca como la página web, Instagram, YouTube y TikTok.

Missy Elliott le dio el toque de hip-hop al evento que celebró la lencería, la moda y que tuvo una fuerte representación latina con Karol G en el show central.

La colombiana Karol G cerró su presentación en el escenario desfilando con las reconocidas alas de Victoria’s Secret.

Con un catsuit de lencería rojo, Karol G apareció en el escenario e interpretó Ivvony Bonita.

La colombiana apareció en el escenario vestida de Pink, la marca juvenil de Victoria’s Secret mientras cantaron las integrantes del grupo de K-pop TWICE.

Madison Beer fue la encargada de abrir el show musical. Su presentación le dio paso a un evento en el que la música y la moda mostraron, una vez más, que son dos industrias que van de la mano.

La modelo Jasmine Tookes fue la encargada de abrir el desfile, seguida por Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.

“Hola, mi Colombia hermosa. Gracias a todos por el apoyo, les mando muchos besos, abrazos y buenas vibras. Dios los bendiga. Nos vemos en el desfile de Victoria’s Secret. Besos”, dijo la modelo horas antes de su debut con la marca a través de sus historias de Instagram.

En esta edición participará la cantante colombiana Karol G. “Karol G, bienvenida al escenario del show de moda de Victoria’s Secret”, escribió la marca junto una foto de la artista en su cuenta de Instagram.

La modelo de Tumaco, Nariño, Valentina Castro Rojas será la primera colombiana en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

