Zendaya luce un vestido de novia para presentar su nueva película: ¿quién lo diseñó?

La actriz y cantante estadounidense Zendaya posa durante una sesión fotográfica previa al estreno de la película "Drama". / Blanca Cruz / AFP Foto: AFP - BLANCA CRUZ

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Zendaya y Robert Pattinson comenzaron la gira promocional de “The Drama”, la película dirigida por Kristoffer Borgli, en la que actúan como pareja.

Durante estos días la vida personal y pública de la actriz giran en torno al universo de las novias, pues se especula que se casó con Tom Holland, lo que también le ha servido como una estrategia de marketing para la promoción de esta película romántica.

Sus estilismos las últimas semanas han tenido guiños al universo nupcial, con los tonos y siluetas de los vestidos.

Para el estreno de la película en París, la actriz utilizó un diseño blanco a la medida de Louis Vuitton, tacones tipo stilettos de la misma marca, con collares de diamantes y estilismo a cargo de Law Roach.

El vestido es cerrado en el cuello, con hombreras marcadas, manga larga y una silueta recta con pinzas laterales para entallar la figura de Zendaya, en la parte de atrás, tiene un escote circular en la espalda y un gran lazo negro.

Pattinson lució con traje negro con americana cruzada y detalles satinados.

Zendaya es una de las artistas que mejor luce el “method dressing”, que es cuando los actores fuera de las escensas, asumen los roles de los personajes y llevan la esencia de estos a las alfombras rojas para acercar a las audiencias a la temática de la película.

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