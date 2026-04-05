Zendaya sorprende al usar una camiseta de “Crepúsculo” con la cara de Edward Cullen

La actriz y cantante estadounidense Zendaya posa durante una sesión fotográfica previa al estreno de la película "Drama". / Blanca Cruz / AFP Foto: AFP - BLANCA CRUZ

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Durante la promoción de la película “The Drama” la actriz Zendaya lució una serie de vestidos inspirados en la tradición popular de las novias de lucir “algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul”.

“The Drama” trata de un romance que da un giro sorprendente antes del matrimonio de una pareja.

Para una nueva función de la cinta, que protagoniza junto al actor Robert Pattinson, recordado por su papel en la saga “Crepúsculo”, Zendaya lució una camiseta con el rostro de su compañero de reparto.

La actriz contó en una reciente entrevista que se vio la saga en la que su compañero interpreta a un vampiro antes del rodaje de “The Drama” y con la camiseta que eligió confirma que hace parte de “Team Edward”.

Vale la pena mencionar que la saga de novelas causó furor desde que los libros fueron publicadas en 2005, la adaptación a las películas convirtió a sus protagonistas en íconos globales (Robert Pattinson y Kristen Stewart), y creó grupos de seguidores en redes sociales que se dividían entre “Team Jacob” y “Team Edward”.

La división hace referencia al triángulo amoroso en el que la protagonista Bella Swan (Kristen Stewart) se debatía entre el vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) y el hombre lobo Jacob Black (Taylor Lautner).

La pregunta sobre a quién elegiría la protagonista trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno cultural global.

En una entrevista reciente durante la promoción de “The Drama, Robert Pattinson reaccionó con humor al eterno debate de los seguidores de la película y aseguró que “nadie es del ‘Team Jacob’, solo fue una estrategia de marketing”.

Las cinco películas recaudaron más de 3,4 mil millones de dólares. Su impacto en los jóvenes fue tan alto que incluso las cintas están actualmente en salas de cine.

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