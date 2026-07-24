24 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Zendaya y el “method dressing”: qué es y por qué la actriz es la reina de esta estrategia
La industria del entretenimiento entendió que la alfombra roja también hace parte del “storytelling” de una película y Zendaya en cada aparición lo hace mejor. Por ejemplo, para The Drama se vistió de novia haciéndole guiños a la historia que coprotagonizó junto a Robert Pattinson y en Dune, usó el traje robot de Thierry Mugler de la colección de Alta Costura otoño-invierno 1995. Así es como la actriz domina el “method dressing”.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación