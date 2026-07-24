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24 de julio de 2026 - 12:00 a. m.

Zendaya y el “method dressing”: qué es y por qué la actriz es la reina de esta estrategia

La industria del entretenimiento entendió que la alfombra roja también hace parte del “storytelling” de una película y Zendaya en cada aparición lo hace mejor. Por ejemplo, para The Drama se vistió de novia haciéndole guiños a la historia que coprotagonizó junto a Robert Pattinson y en Dune, usó el traje robot de Thierry Mugler de la colección de Alta Costura otoño-invierno 1995. Así es como la actriz domina el “method dressing”.

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Lucety Carreño Rojas

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Begi Valentina Rojas Duarte

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