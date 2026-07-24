Zendaya y el “method dressing”: qué es y por qué la actriz es la reina de esta estrategia

La industria del entretenimiento entendió que la alfombra roja también hace parte del “storytelling” de una película y Zendaya en cada aparición lo hace mejor. Por ejemplo, para The Drama se vistió de novia haciéndole guiños a la historia que coprotagonizó junto a Robert Pattinson y en Dune, usó el traje robot de Thierry Mugler de la colección de Alta Costura otoño-invierno 1995. Así es como la actriz domina el “method dressing”.