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Además de la gobernabilidad: el reto para la izquierda en Brasil tras triunfo de Lula

Lula fue el principal activo electoral del Partido de los Trabajadores, pero también terminó concentrando el liderazgo hasta dificultar el surgimiento de nuevos dirigentes. Tras el resultado de este domingo, la izquierda brasileña, según expertos, deberá revisar su estrategia y buscar nuevas formas de conectar con un electorado que también reclama respuestas en seguridad, empleo y transparencia.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
ACOMPAÑA CRÓNICA: BRASIL ELECCIONES AME9249. SAO PAULO(BRASIL), 24/10/2026.- Simpatizantes del presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva participan en una caminata este sábado, en la avenida Paulista, en Sao Paulo (Brasil). Bailando al son de los jingles, sonriendo y coreando consignas, cientos de miles de manifestantes tomaron esperanzados las calles de São Paulo en apoyo a Lula da Silva a un día de la segunda vuelta electoral en la que el experimentado líder necesita una remontada sin precedentes. EFE/ Sebastiao Moreira
Simpatizantes del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participan en una caminata este sábado.
Foto: EFE - Sebastiao Moreira

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El bolsonarismo no regresó al poder en Brasil, pero sí puso cuesta arriba la reelección de Lula da Silva para un cuarto mandato. Conviene, entonces, analizar el camino que atravesó la izquierda brasileña, con su histórica bancada, el Partido de los Trabajadores (PT), hasta llegar al resultado de este domingo y lo que eventualmente tendrá que enfrentar con una oposición nada despreciable y la urgencia de un relevo generacional tras el liderazgo del octogenario presidente.

El reñido resultado, sin duda, será un campanazo. Para Ana Mauad, doctora…

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior. HugoCaroJ hcaro@elespectador.com
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