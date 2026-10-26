Además de la gobernabilidad: el reto para la izquierda en Brasil tras triunfo de Lula

El bolsonarismo no regresó al poder en Brasil, pero sí puso cuesta arriba la reelección de Lula da Silva para un cuarto mandato. Conviene, entonces, analizar el camino que atravesó la izquierda brasileña, con su histórica bancada, el Partido de los Trabajadores (PT), hasta llegar al resultado de este domingo y lo que eventualmente tendrá que enfrentar con una oposición nada despreciable y la urgencia de un relevo generacional tras el liderazgo del octogenario presidente.



El reñido resultado, sin duda, será un campanazo. Para Ana Mauad, doctora en Relaciones Internacionales y docente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, en Bogotá, el presidente Lula es, a todas luces, un “animal político”. Sin embargo, hay un desencanto en el electorado que obedece en gran parte al rechazo hacia él como figura, más que al PT como un todo.

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“Brasil está entrampado en la misma situación que varios países de América Latina donde cuando gobierna la izquierda vuelven a surgir con fuerza los problemas de inseguridad y cuando gobierna la derecha los problemas sociales empiezan a resurgir con fuerza. Entonces, las prioridades cambian muy rápido y la desesperación en ambas agendas, porque la inseguridad es un problema, así como la cuestión social”, explica.



Es el mismo péndulo que llevó a Argentina de Alberto Fernández a Javier Milei, a Chile de Gabriel Boric a José Antonio Kast y, si se quiere, aquí, en Colombia, de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella, por citar algunos ejemplos recientes. Mauad también añade que, de haber existido otro candidato de izquierda que hubiera pedido “abrir un poco la cancha”, la historia podría haber sido otra. Sin embargo, la dependencia de Lula dificulta encontrar un recambio adecuado.

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Un repaso a su historia

El Partido de los Trabajadores (PT) nació el 10 de febrero de 1980, en los últimos años de la dictadura militar brasileña, como una organización que reunía a sindicalistas, trabajadores, movimientos sociales, intelectuales y sectores de la izquierda bajo el liderazgo del dirigente metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. En sus primeros años defendió una agenda de transformación social y se consolidó como una alternativa a los partidos tradicionales, aunque Lula perdió las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998.

Para llegar al poder en 2002, moderó su discurso y buscó generar confianza entre los sectores empresariales y financieros. De esa época, recuerda Tobías Belgrano, consultor político y analista internacional argentino, que Brasil era un país que impulsaba el crecimiento regional.

Durante sus dos mandatos, entre 2003 y 2010, Lula combinó políticas sociales, redistribución del ingreso y crecimiento económico, y terminó con altos niveles de aprobación. Su sucesora, Dilma Rousseff, ganó las elecciones de 2010 y 2014, pero el ciclo de gobiernos petistas quedó marcado por los escándalos de corrupción: el “mensalão”, revelado en 2005, que involucró pagos ilegales a legisladores para asegurar apoyo parlamentario, y el “Petrolão”, vinculado a la trama de sobornos y contratos amañados en la petrolera estatal Petrobras, que salió a la luz con la operación Lava Jato en 2014. Los escándalos erosionaron la imagen del PT como alternativa a la política tradicional y contribuyeron a la crisis que culminó con la destitución de Rousseff en 2016.



Después de ese golpe y tras el gobierno de Jair Bolsonaro, llegó el regreso de Lula en 2022, que volvió a consolidarlo como líder indiscutible de la izquierda brasileña y del PT. El problema es que Brasil ya no es el mismo país que lo eligió en 2002 y que su industria, en lugar de estar en auge, se ve ampliamente amenazada por el avance de la oferta china en la región. De igual forma, los problemas de seguridad que se vivieron durante su gobierno, como la crisis de las pandillas en Río de Janeiro, también dejaron en evidencia dificultades que persisten.



“(La izquierda) va a tener que hacer un cambio fuerte, y me parece que como un conjunto va a tener que repensarse y repensar la forma en la que llevan sus coaliciones, quizás con una etiqueta nueva (…) tienes un partido de los trabajadores que no garantiza el trabajo, no garantiza la seguridad, no garantiza transparencia, es decir, que haya institucionalidad que es algo muy común en la izquierda sobre todo europea, y garantiza nada más Bolsa Familia, es decir, un plan social desde el Estado. Hay que replantear un poco eso y me parece que va a tener que haber un debate fuerte del poslulismo, que básicamente para mí va a encarnarse en una nueva forma de coalición política”, analiza Belgrano.



Mientras esto ocurre, conviene remarcar la paradoja que rodea a Lula y a su corriente política: su centralidad como figura, presidente y líder es tanta que termina dificultando el relevo, a pesar de que esa misma centralidad fue lo que le permitió regresar al poder. Mauad explica cómo, desde la crisis con Rousseff, el petismo no ha podido encontrar vías para conectar con su base electoral y llegar más allá de ella, a diferencia del bolsonarismo, que hizo de las redes sociales y las dinámicas actuales de comunicación su fortín.



“Hay sectores del PT que sí demandan y piden una renovación de los liderazgos del partido, pero, al ser Lula una figura tan central, tan carismática y con tanta habilidad política, ha terminado opacando el surgimiento de nuevos liderazgos. (…) Creo que el PT está viendo que tiene que abrirles más espacio a sus líderes jóvenes. Ya no puede depender exclusivamente de la figura de Lula. Entonces, creo que esa elección es un llamado a revisar la estrategia, no solo electoral, sino también de construcción de cuadros políticos en este nuevo contexto que es bastante diferente de lo que existía antes”, avisa Mauad. La renovación no se limitará a encontrar un sucesor para el futuro, sino que exigirá revisar la relación con los electores, sus respuestas a las demandas de empleo y seguridad y la forma en que construye sus alianzas.

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