Avión aterriza en Arabia Saudita tras supuesta riña entre pilotos: ambos están heridos

Ambos, de acuerdo con un comunicado de la empresa propietaria del aeropuerto de Tabuk en Arabia Saudí, están heridos y fueron trasladados al hospital. Sin embargo, no se especificó la causa…

Un avión de FlyDubai con destino Tel Aviv tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia este miércoles en Arabia Saudita a causa de un "incidente" durante el vuelo, por la que se activó la señal de emergencia. Según versiones de prensa, se trató de una riña entre los pilotos del vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv.

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Ambos, de acuerdo con un comunicado de la empresa propietaria del aeropuerto de Tabuk en Arabia Saudí, están heridos y fueron trasladados al hospital. Sin embargo, no se especificó la causa de las lesiones.

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Testigos que iban a bordo han dicho en medios de comunicación que el capitán fue apuñalado, sin que por el momento haya claridad de quién fue la persona atacante. Asimismo, algunos pasajeros habrían tenido que intervenir para separar al capitán y al primer oficial, y otros dos pilotos que iban en el avión habrían logrado aterrizarlo con éxito.

El Canal 12 de Israel afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir.

Un funcionario dijo al Canal 12: "Se evitó una catástrofe muy grave".

De acuerdo con una verificación de la BBC, el avión cayó 5200 metros (17 000 pies) en tan solo dos minutos.

Inicialmente, un comunicado oficial de la aerolínea informó que el vuelo FZ 1073 "tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos". Agregó: "Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes".

Sin embargo, los reportes de pasajeros hablan de que había "sangre por todos los lados".

Israel dijo que estaba organizando el regreso seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita. "El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes", indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

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