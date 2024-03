¿Qué hacía Bolsonaro en Hungría? El escándalo por dormir en la embajada de Brasil

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es investigado por dirigir un presunto intento de golpe de Estado. Foto: EFE - Isaac Fontana

Un reportaje del diario estadounidense The New York Times reveló que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pasó dos noches dentro de la embajada húngara, poco después de que la Justicia decidiera confiscar su pasaporte, en medio de un proceso judicial por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El equipo legal de Bolsonaro afirma que fue una visita amistosa, no un intento de pedir asilo político.

Según el reportaje, el exmandatario de Brasil estuvo dentro de las instalaciones del 12 al 14 de febrero, días después de que la Justicia le confiscara su pasaporte. Bolsonaro llegó a la embajada cuatro días después de que la Policía Federal lanzara una operación contra él y su círculo más próximo por presuntamente intentar un golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El exmandatario ultraderechista enfrenta cargos por intento de golpe, después de que testimonios procedentes de altos mandos de la Policía y el Ejército reforzaran la hipótesis de que estaba fraguando un complot para anular los resultados electorales que dieron como ganador al actual jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

De ser encontrado culpable, Bolsonaro no podría ser procesado penalmente si se encuentra resguardado en una embajada extranjera. Dos de los allegados más cercanos al expresidente ya han sido arrestados por las autoridades locales.

El exgobernante ya fue acusado de evadir la Justicia anteriormente, al salir del país rumbo a Estados Unidos solo días después de la investidura de Lula da Silva.

“Estas imágenes no hacen más que reforzar que Bolsonaro es un prófugo confeso, pero lo que hagan los tribunales y la Policía Federal con estas imágenes (publicadas por The New York Times) no me corresponde a mí decirlo”, expresó Alexandre Padilha, ministro de Relaciones Institucionales, en una comparecencia con los medios locales desde la capital brasileña.

Una visita para “mantener contactos con funcionarios de un país amigo”

En respuesta a los señalamientos de posibles intenciones de fuga del expresidente, su abogado, Fabio Wajngarten, defendió a su cliente mencionando que la estancia de Bolsonaro en la embajada fue originada tras una “invitación” de parte del personal húngaro, todo ello con el objetivo de “mantener contactos con funcionarios del país amigo” y “recibir información actualizada sobre el panorama político de ambas naciones”.

“Cualquier otra interpretación que vaya más allá de la información aquí facilitada constituye una evidente obra de ficción, ajena a la realidad de los hechos y es, en la práctica, una noticia falsa más”, sentenció Wajngarten, que encabeza el equipo legal de Bolsonaro, a través de sus redes sociales.

La relación entre Jair Bolsonaro y Viktor Orban, primer ministro de Hungría, podría ser otra de las motivaciones de esta “visita” inesperada.

Ambos políticos de tendencias ultraderechistas, Bolsonaro y Orban han sostenido una “amistad” cercana desde los tiempos que ambos encabezaban, al tiempo, la jefatura de sus respectivas naciones. Incluso, Bolsonaro se refirió a Orban como “su hermano” durante una visita de Estado a Hungría en 2022.

“Como es bien sabido, el expresidente mantiene una buena relación con el primer ministro húngaro (Viktor Orban), con quien se reunió recientemente en la toma de posesión del presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires”, expresaron los autores del reportaje.

Brasilia llama al embajador húngaro para pedir explicaciones por el viaje de Bolsonaro

Tras conocerse la situación, la Cancillería brasileña citó al máximo representante diplomático del país europeo en suelo brasileño, Miklós Halmai, para clarificar los motivos por los que Bolsonaro pasó más de 24 horas dentro de las instalaciones de la embajada.

Halmai fue recibido en la oficina de la secretaria de Europa y América del Norte, Maria Luísa Escorel, según Cancillería, que no reveló detalles sobre el contenido de las conversaciones.

El exmandatario está envuelto en un ciclón de escándalos jurídicos desde que dejó la Presidencia en 2022. Además de las acusaciones por un intento de golpe, Bolsonaro fue inhabilitado políticamente hasta el 2030 por una corte brasileña, que lo imputó por haber esparcido desinformación electoral durante el proceso que lo vio caer derrotado ante Lula.

Aunado a lo anterior, la Policía Federal lo acusó el pasado 19 de marzo de haber falsificado sus certificados de vacunación de covid-19, lo que podría ser considerado como un delito penal, bajó la legislación brasileña.

