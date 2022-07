Brasil: tres acusados por el asesinato de Dom Phillips y Bruno Pereira

Este brutal doble asesinato, ocurrido el 5 de junio en una zona remota de la Amazonía brasileña, fronteriza con Colombia y Perú, conmocionó al país. Foto: EFE - Joédson Alves

La Fiscalía de Brasil acusó ante los tribunales a tres de los sospechosos ya detenidos por asesinar en junio al experto indigenista Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillips en la Amazonía, informaron este viernes fuentes oficiales.

El Ministerio Público Federal acusó formalmente a Oseney da Costa de Oliveira, a su hermano Amarildo da Costa Oliveira y a Jefferson da Silva Lima por “doble homicidio cualificado” y “ocultación de cadáver”, según indicó el organismo en una nota.

De acuerdo con la Fiscalía, los dos últimos “confesaron el crimen” ante las autoridades, mientras que la participación de Oseney da Costa de Oliveira fue “comprobada” a partir de la declaración de testigos. La Policía informó el 8 de julio que detuvo a un cuarto sospechoso, apuntado de ser el autor intelectual y conocido popularmente como “Colombia”, aunque no consta en la querella de la Fiscalía presentada ante la Justicia Federal del estado de Amazonas.

Este brutal doble asesinato, ocurrido el 5 de junio en una zona remota de la Amazonía brasileña, fronteriza con Colombia y Perú, conmocionó al país y fue condenado ampliamente por organismos internacionales y asociaciones ecologistas y de derechos humanos.

De acuerdo con el Ministerio Público, Bruno Pereira, un renombrado experto indigenista, y Amarildo da Costa Oliveira, conocido como “Pelado”, ya habían tenido enfrentamientos previos por practicar éste último pesca ilegal en territorios indígenas.

La investigación apunta que “lo que motivó los asesinatos fue el hecho de Pereira haber pedido a Phillips”, colaborador del diario The Guardian que se encontraba en la zona para recabar informaciones para un libro que escribía sobre amenazas contra los indígenas, “fotografiar el barco de los acusados”. El día en que fueron asesinados, Pereira transportaba tales pruebas a las autoridades de Atalaia do Norte, según informó The Guardian.

La Fiscalía indicó que Pereira recibió tres disparos, “sin cualquier posibilidad de defensa”, mientras que Phillips fue asesinado apenas por estar con el experto indigenista y con la intención de tapar el homicidio anterior.

El doble asesinato expuso las amenazas que acechan la Amazonía, especialmente en el Valle de Javari, una de las regiones con más indígenas aislados del mundo y donde la pesca y la caza furtiva conviven con redes de narcotráfico.

El Ministerio Público Federal reconoció este viernes que esa zona de la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia viene sufriendo “el aumento del crimen organizado”.

