Chile pidió perdón a mujer esterilizada a la fuerza tras diagnóstico de VIH

En un acto encabezado por el presidente Gabriel Boric este jueves, Chile le ofreció disculpas públicas a una mujer, conocida como Francisca para proteger su verdadera identidad, esterilizada a la fuerza en 2002 tras ser diagnosticada con VIH.

“Francisca decidió tener su primer hijo en 2002. Durante sus controles de embarazo le diagnosticaron VIH. Ella tomó las medidas para reducir el contagio vertical al feto y dio a luz mediante una cesárea. Durante ese procedimiento el personal médico le practicó una esterilización quirúrgica sin su consentimiento, y basado en estereotipos de género, al considerar que era irresponsable que una mujer con VIH tuviera más hijos”, explica un comunicado difundido por el Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que llevó el caso a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009.

En su intervención, Boric aseguró: “Duele pensar que el Estado que hoy día tengo el honor de representar es responsable de estos casos y me comprometo a que, mientras nosotros gobernemos, vamos a dar lo mejor para que nunca más se vuelva a repetir algo de estas características”.

El Centro de Derechos Reproductivos hizo énfasis en que “el hospital público al que Francisca asistió no le proporcionó ningún dato omitiendo que las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos señalaban que ella debió haber recibido información adecuada, completa y accesible para dar su consentimiento previo, libre e informado”. Sostiene que, en definitiva, Francisca fue víctima de discriminación y violencia.

“Recibo las disculpas que me ofrece el Estado como un compromiso conmigo y con todas las personas que pasaron por una historia parecida debido a que vivimos con VIH. Debe quedar claro que yo no fui la única y que todavía enfrentamos discriminación en el sistema de salud. Me da alegría saber que mi caso pueda servir para acabar con los estereotipos sobre las personas que vivimos con VIH y para que mejore la atención en salud a otras mujeres”, dijo Francisca, quien, por motivos de protección de su identidad, siguió el acto de manera virtual.

El Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo llevaron el caso ante la CIDH hace 13 años “después de que la justicia chilena no le permitiera a la sobreviviente acceder a justicia, ni a ningún tipo de reparación efectiva. Luego de varios años de conversaciones a instancias de la Comisión, el 3 de agosto de 2021 el Estado chileno oficialmente firmó el Acuerdo de Solución Amistosa aceptando su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos a las que fue sometida Francisca”.

“Qué importante es cuando la sociedad civil organizada doblega todas las murallas que a veces se interponen entre los ciudadanos para que el Estado reconozca sus derechos”, apuntó Boric, exlíder estudiantil que llegó al poder el pasado marzo.

“Es una gran satisfacción acompañar a Francisca en la búsqueda de justicia y reparación. Ella es solo uno de muchos casos de mujeres que al vivir con VIH son discriminadas al buscar servicios de salud. Por eso quiero recordar que los Estados tienen la obligación reforzada de garantizar y respetar los derechos de esta población, incluyendo el deber de asegurar el consentimiento previo, libre e informado”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro.

“Este reconocimiento de responsabilidad internacional por parte de Chile, como antesala al Día de Acción por la Salud de las Mujeres, sienta un precedente de que no hay mujeres de segunda clase y que los derechos humanos son también para las mujeres que viven con VIH. No queremos nunca más una esterilización forzada, nunca más una mujer con sus derechos vulnerados detrás de la puerta de un quirófano”, dijo Sara Araya, coordinadora del área de género de Vivo Positivo.

El Centro añadió que, “además de reparar integralmente a Francisca con acciones individuales, el Estado chileno ha dado inicio a un proceso de implementación del Acuerdo de Solución Amistosa. Ello contempla acciones para que nadie repita el caso de Francisca mediante medidas de política pública que transformen el contexto de desigualdad estructural que condujo a los lamentables hechos”. Entre las acciones mencionadas están:

· La difusión de directrices para los servicios de salud sobre esterilización femenina y masculina (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, AQV).

· La difusión del Proyecto de Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una vez sea promulgado.

· Elaborar campañas de sensibilización para la atención y no discriminación para las personas que viven con el VIH, con énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos

· El aumento de salas de parto con modelo de atención integral dentro de la infraestructura de los nuevos Hospitales que serán entregados.

· Capacitar en materia de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género a personal de los servicios de salud, judiciales y administrativos.

