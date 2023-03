Trump anticipa un posible arresto y llama a sus seguidores a protestar en la calle

El expresidente estadounidense Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El expresidente estadounidense Donald Trump aseguró este sábado que será “arrestado” dentro de tres días y llamó a sus seguidores a protestar, ante una posible acusación por dinero pago antes de las elecciones de 2016 para comprar el silencio de una actriz porno.

“El principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana. ¡Protesten, recuperen nuestra nación!”, dijo Trump en su red social Truth Social, en tercera persona y con letras mayúsculas.

De ser inculpado por la justicia del estado de Nueva York, Trump se convertirá en el primer expresidente estadounidense acusado de un delito y se complicarán sus aspiraciones de convertirse en el candidato presidencial republicano para las elecciones de 2024.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, reaccionó con furia, acusando a los fiscales de Nueva York de buscar una “venganza política” contra Trump y señaló que impulsará una investigación de en el Congreso.

La investigación dirigida por el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, un funcionario electo demócrata, se centra en un pago de 130.000 dólares realizado dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, las cuales ganó Trump, a una actriz porno conocida como Stormy Daniels.

Supuestamente, el dinero buscaba evitar que Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, revelara una relación que asegura haber tenido con Trump unos años antes.

El viernes, uno de los abogados de Trump, Joseph Tacopina, sostuvo que su cliente comparecería ante la justicia de Nueva York si fuera acusado. Trump ha negado haber tenido una aventura con Daniels y desestimó la investigación alegando que tiene motivos políticos.

- “Filtraciones ilegales” -

En su publicación en Truth Social, Trump denunció “filtraciones ilegales” de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, a la que llamó “corrupta y altamente politizada”, y dijo que la investigación estaba “basada en un cuento de hadas viejo y completamente desacreditado (¡por muchos otros fiscales!)”.

Horas más tarde, Trump redobló su apuesta en una nueva publicación con mayúsculas, tildando de “corrupto” a su sucesor, el demócrata Joe Biden, e instando a sus seguidores a manifestarse: “¡¡¡Protesten, protesten, protesten!!!”, reclamó.

Susan Necheles, abogada de Trump, indicó que las publicaciones del exmandatario se basaron en informes de los medios y no alguna nueva medida tomada por los fiscales.

“Dado que se trata de una acusación política, la oficina del fiscal de distrito está recurriendo a filtraciones a la prensa, en lugar de comunicarse con los abogados del presidente Trump como se haría en un caso normal”, señaló Necheles en un comunicado enviado a la AFP.

Un gran jurado en Nueva York -un panel especial conformado con ciudadanos imparciales- que examina la evidencia presentada por los fiscales para decidir si se justifica la presentación de cargos, ha estado escuchando a testigos en el caso de Trump.

El lunes, los miembros del jurado escucharon al exabogado de Trump Michael Cohen, quien efectuó el pago a Daniels. Cohen fue sentenciado a tres años de prisión en 2018 por cargos federales relacionados con el desembolso, pero se declaró culpable y dijo que solo había cumplido las órdenes del exmandatario.

La propia Daniels se reunió con los fiscales el miércoles y “accedió a estar disponible como testigo o para una mayor investigación si fuera necesario”, según su abogado Charles Brewster.

Trump también recibió una invitación para testificar, lo que, según los expertos legales, es una señal de que se acerca una inculpación.

El pago a Daniels, si no se contabiliza adecuadamente, podría resultar en un cargo por delito menor relacionado con la falsificación de registros comerciales. Eso podría elevarse a un delito grave si la contabilidad falsa tenía la intención de encubrir un segundo delito, como una violación de financiamiento de campaña, informó el diario The New York Times.

- Perspectivas para 2024 -

Trump enfrenta varias investigaciones penales a nivel estatal y federal por posibles irregularidades antes, durante y después de su mandato (2017-2021).

En Georgia, un fiscal investiga los intentos de Trump y sus aliados para anular la derrota electoral del mandatario en 2020 en ese estado sureño.

También es objeto de una investigación federal sobre su manejo de documentos clasificados, así como su posible participación en la violenta invasión del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.

Algunos analistas creen que una acusación es un mal presagio para las posibilidades de Trump en 2024, mientras que otros especulan que, por el contrario, podría beneficiarlo.

“El arresto asegura la nominación de Donald Trump”, tuiteó el estratega político Rick Wilson, señalando que la base republicana lo apoyará.

El multimillonario Elon Musk, dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla y un autodenominado libertario alineado con las posiciones republicanas, fue aún más lejos. “Si esto sucede, Trump será reelegido con una victoria aplastante”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Trump convocó a un nuevo mitin de campaña en Texas el 25 de marzo.

