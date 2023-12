Trump en “Mi pobre angelito”: “No llegué por intimidación, me rogaron por un cameo”

Macaulay Culkin con Donald Trump en "Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York", en una escena grabada en el Hotel Plaza. Foto: 20th Century Fox

A través de Truth Social, su red social, Donald Trump se refirió a su aparición en la película Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York, luego de algunos comentarios con respecto a su participación en ella. Según el expresidente republicano, el equipo de producción le “rogó que hiciera un cameo”. En contraste, el director, Chris Columbus, aseguró que él “se abrió camino a través de la intimidación”.

Sobre el filme de 1992, Trump escribió: “Alquilaron el hotel Plaza en Nueva York, que yo poseía en ese momento. Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo persistentes. ¡Estuve de acuerdo y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue un gran éxito, y sigue siéndolo, especialmente en la época navideña. La gente me llama cada vez que lo transmiten”.

Aunque las declaraciones del director de la película se conocieron en 2020, cuando le aseguró a Business Insider que el cameo de Trump era una condición para poder filmar dentro del Hotel Plaza y que, en consecuencia, “se abrió paso en la película a través de la intimidación”, luego de que supuestamente dijera que “la única manera de usar el Plaza es si yo estoy en la película”, esta semana Trump retomó el tema. A través de Truth Social, comentó: “Nada podría estar más lejos de la verdad. Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito, pero si se sintieron intimidados o no me querían, ¿por qué me pusieron y me mantuvieron allí durante más de 30 años? Porque fui, y sigo siendo, genial para la película, ¡por eso!”.

Pero no es la primera vez que dicha escena causa revuelo: en 2019, algunos de sus seguidores se quejaron porque su cameo fue eliminado en una proyección televisiva en Canadá. Trump aseguró que eso fue orquestado por el primer ministro Justin Trudeau, en medio de una disputa que sostenían Estados Unidos y Canadá sobre los aranceles comerciales. Un portavoz de CBC lo negó y dijo que la película fue comprada para su transmisión por la cadena y editada en 2014, y que la escena de Trump fue una de varias que omitió porque “no era parte integral de la trama”.

