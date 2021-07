Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump, se entregó este jueves a las autoridades de Nueva York tras ser imputado por supuestos delitos fiscales.

Weisselberg, que trabaja desde hace décadas para la empresa del expresidente estadounidense Donald Trump y es una figura clave en la compañía, acudió a primera hora de la mañana acompañado por su abogada al edificio de Manhattan que alberga los juzgados penales y la oficina del fiscal del distrito, según varios medios locales. “Weisselberg tiene la intención de declararse no culpable y luchará contra estos cargos en la corte “, dijeron sus abogados, la Sra. Mulligan y Bryan C. Skarlatos, de acuerdo con el New York Times.

Le puede interesar: Donald Trump está de vuelta (y en campaña): viajó a frontera con México

Se espera que el directivo de la Organización Trump comparezca esta tarde ante un juez junto a representantes del consorcio, que también han sido imputados en el mismo caso. Por ahora se desconocen exactamente los cargos que pesan sobre ellos, pues la acusación aprobada el miércoles por un gran jurado, según varios medios, se mantiene aún bajo secreto y los fiscales no ha dado a conocer ningún detalle.

Los cargos contra la Organización Trump y Weisselberg, surgieron de la amplia investigación del fiscal de distrito sobre las prácticas comerciales de Trump y su empresa. Como parte de ese proceso, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito, están indagando si Weisselberg pagó o no impuestos sobre los beneficios que él y su familia recibieron de Trump, como vehículos, apartamentos o matrículas en escuelas privadas.

También se está investigando si la empresa sobrevaloraba o infravaloraba regularmente sus activos, en particular varias propiedades en el estado de Nueva York, para obtener préstamos bancarios o reducir sus impuestos. El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, aseguró que lo hicieron, lo que podría constituir una posible evasión de impuestos o un fraude al seguro.

Las investigaciones también se centran en ocho años de declaraciones de impuestos de Trump, obtenidas por los fiscales en febrero tras una larga batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte.

Le puede interesar: Suspenden la licencia de Rudolf Giulliani, abogado de Trump

En caso de que los fiscales puedan demostrar que la empresa y sus ejecutivos esquivaron sistemáticamente el pago de impuestos, podrían presentar cargos más graves. Los cargos serán los primeros correspondientes a las pesquisas que mantiene desde hace unos tres años el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, sobre los negocios del expresidente de EE. UU.

Las investigaciones en torno a la empresa del expresidente de EE. UU. se han acelerado en los últimos meses, con varios ejecutivos siendo llamados a testificar ante un gran jurado en preparación de las posibles acusaciones. Las pesquisas han abarcado posibles fraudes fiscales, de seguros y otros delitos de alcance penal, supuestamente cometidos antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca.

“Acusación política”

La Organización Trump dijo el jueves en un comunicado que los fiscales estaban utilizando a Weisselberg como “un peón en una estrategia de tierra quemada para dañar al expresidente”.

Le puede interesar: Donald Trump sólo pagó $750 dólares de impuestos en 2016, dice New York Times

“Esto no es justicia, es política”, declaró un portavoz de la empresa familiar del magnate neoyorquino en un comunicado citado por varios medios estadounidenses. La Organización Trump es un holding familiar que no cotiza en bolsa y que posee clubes de golf, hoteles y propiedades de lujo. Trump cedió las riendas del negocio a sus dos hijos mayores y a Weisselberg cuando ocupó la Casa Blanca, a principios de 2017.

Los fiscales de Nueva York han intentado que Weisselberg coopere con sus amplias investigaciones sobre las finanzas de la Organización Trump.