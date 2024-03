El evangelio de Trump: el expresidente vende biblias en medio de su crisis financiera

Fotografía de archivo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo una polémica foto con la Biblia en mano al frente de la Iglesia de Saint John, en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd. Foto: Agencia AFP

En medio de las conmemoraciones de la Semana Santa, el expresidente estadounidense, Donald Trump, lanzó al mercado una Biblia en asociación con el cantante de música country Lee Greenwood, cuya música suele estar presente en los mítines de campaña del republicano.

“¡Feliz Semana Santa! Hagamos que Estados Unidos vuelva a orar. A medida que nos acercamos al Viernes Santo y Pascua, los invito a obtener una copia de la Biblia God Bless the USA”, dijo Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

La Biblia, que no contiene alteraciones al texto original, presenta una inscripción patriótica en la portada que dice “Dios bendiga a Estados Unidos” (God Bless The USA, en inglés). Su costo es de US$59,99, sin envío, y está disponible en el sitio web GodBlessTheUSABible.com. El paquete también incluye un ejemplar de la Constitución, la Declaración de la Independencia y el Juramento a la Bandera.

“Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su casa, y yo tengo muchas. Es mi libro favorito”, agregó Trump en otro mensaje de su red social.

El nuevo producto con el sello de Trump llega en un momento crítico para las finanzas del expresidente. Aunque un tribunal de Nueva York otorgó el lunes un salvavidas legal y financiero a Trump, al reducir significativamente la fianza que debe pagar en un juicio por fraude financiero, al exmandatario todavía le quedan varias deudas por saldar.

Según el sitio donde se promociona la Biblia con el sello de Trump, las ganancias recibidas por este producto no se destinarán a la campaña del republicano para la presidencia.

“GodBlessTheUSABible.com no es político y no tiene nada que ver con ninguna campaña política. GodBlessTheUSABible.com no es propiedad de Donald J. Trump, ni la Organización Trump, CIC Ventures LLC ni ninguno de sus respectivos directores o afiliados, ni está administrado ni controlado por ello”, señala el sitio web.

Cabe destacar que Trump siempre ha buscado vender cualquier producto asociándolo con su imagen, desde filetes de carne hasta alcohol y cursos educativos. Sin embargo, el caso de esta Biblia llama la atención debido a la necesidad de Trump de sostener el apoyo evangélico, del cual depende para ganar las elecciones de noviembre. Para esto, el republicano también se ha valido de declaraciones falsas, como la que hizo en febrero, cuando aseguró que los demócratas querían “derribar las cruces” de los centros religiosos del país.

“La religión y el cristianismo son los grandes ausentes de este país. Debemos hacer que Estados Unidos vuelva a rezar”, complementó Trump en su red social.

En las elecciones de 2020, Trump le sacó una ventaja de 20 puntos al actual presidente y entonces candidato demócrata, Joe Biden, en las encuestas de intención de voto de los ciudadanos que atienden servicios religiosos. Sin embargo, la tendencia es muy diferente cuando se mide por raza.

Según un estudio de Pew Research, la población blanca y no hispánica que va a misa mostró un favoritismo hacia Trump de más de 40 puntos por encima de Biden. Sobre la población negra que atiende misas con regularidad, Biden superó a Trump por hasta 80 puntos, un dato que muestra que aunque el republicano vaya por los evangélicos, esta población también está segmentada.

La Biblia que vende Trump salió al mercado con una licencia pagada por CIC Ventures LLC, una empresa creada por uno de los antiguos abogados de Trump y que también está detrás de la venta de otros de sus productos, como las zapatillas doradas con su nombre.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com