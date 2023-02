El tesoro arqueológico colombiano resguardado en el Museo Nacional

Una labor importante dentro de la preservación de los bienes arqueológicos tiene que ver con su divulgación. Por ejemplo, mucho de este material se ha ubicado en recintos académicos, como la Universidad de Santander (UDES). “La idea es tratar de ver dónde las podemos ubicar, lo cual no es una tarea fácil, pues muchas veces los recintos no tienen presupuesto”, recalca Ramírez Nieto. Sin embargo, enfatiza en que las piezas no se le pueden negar a nadie, ya que hacen parte del patrimonio arqueológico colombiano. “Se trata de hacer valer esos derechos que tenemos por la conservación, la preservación y el disfrute del patrimonio”.

Foto: Óscar Pérez