En Perú una mujer demolió su casa luego de que su exmarido le pidiera desalojarla

Imágenes de la transmisión en vivo a través de la cual se dio a conocer el caso en Perú. Foto: Web

Recientemente se ha vuelto viral en redes sociales el caso de una mujer identificada como Yumiko Ramírez, quien decidió demoler su casa al conocer la solicitud de su exmarido y exsuegro de desalojarla.

El caso ocurrió en la ciudad peruana de Chancay, donde, según medios locales, el papá del exesposo de la mujer inició un juicio para desalojarla de la propiedad al terminar su vínculo matrimonial. “El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”, aseguró Yumiko a Willax Noticias.

Según Ramírez, el motivo principal para construir la vivienda había sido el de tener un hogar para criar a sus cuatro hijos luego de que su exesposo los abandonara para irse con otra mujer. “Nos están desalojando porque él me está pidiendo el terreno, pero no la casa, porque eso lo construí yo y me costó mucho. Ahí está su terreno, pero la casa no”, agregó la mujer.

¿Por qué la demolió la casa?

Según cuenta Yumiko, todo comenzó cuando su exesposo se fue con una nueva familia, y su suegro la demandó para que ella y sus nietos abandonaran la casa, ya que el terreno estaba registrado a nombre de su padre pero, a pesar del esfuerzo por resolver el conflicto legal, Ramírez perdió el caso y se determinó que su familia debía abandonar la vivienda lo más pronto posible.

“El padre de mis hijos se fue con otra mujer, tuvo dos hijos con ella y ahora tiene otros dos hijos más. Tengo documentos en la comisaría que prueban que él se fue por voluntad propia, yo no lo expulsé”, añadió Yumiko.

Es así que Ramírez decidió demoler la casa y hacer entrega del terreno en cuestión, más no de la propiedad mobiliaria. “A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos”, expresó.

La casa comenzó a ser demolida el 22 de septiembre y, a pesar de la intervención de la policía, los obreros han continuado su trabajo hasta el día de hoy. “Sólo pido disculpas a mis hijos por darle de familia a esa gente que no vale la pena, pero seguiré luchando contra todos esos”, concluyó la mujer.

