Para evitar el fatal desenlace, las autoridades por supuesto hacen el llamado a no cruzar las fronteras de forma irregular. Sin embargo, si lo hacen, en tiempos en que prácticamente todas las personas portan un celular, recomiendan llamar al 911 si una vida está en riesgo. Para los casos en los que eso no sea una opción, se han instalado balizas de rescate, que cuentan con un botón rojo para pedir ayuda. Al oprimirlo, el operativo de rescate se inicia de inmediato. Solo en el sector de Tucson (ciudad de Arizona que forma parte del condado de Pima), de unos 234.000 kilómetros cuadrados, hay 34 de estos puntos.

El equipo de búsqueda y rescate de la Patrulla Fronteriza, llamado Borstar, está desplegado en las zonas más críticas de la frontera y entrenado para dichas tareas. Cuentan, además, con apoyos como helicópteros y perros de rescate. Por supuesto, si la persona es rescatada tendrá que enfrentar un proceso ante las autoridades, pero, dicen los agentes, al menos habrá salvado lo más importante: su vida, la misma que con seguridad no les importa a los “coyotes” por nada diferente al dinero. Desde hace años, expertos en este tema han notado cómo se han ido sofisticando los métodos para que las personas sean difíciles de detectar (y, eventualmente, de rescatar): según las autoridades, los “coyotes” visten con camuflado a los migrantes que trafican o los hacen calzar zapatos con pedazos de alfombra en las suelas para que no dejen huella en el desierto.

Organizaciones de la sociedad civil también trabajan para salvar vidas. Es el caso de Humane Borders (o Fronteras Compasivas en español), cuyo trabajo no solo es célebre por haber podido georrefenciar las muertes de los migrantes en el desierto. Son principalmente reconocidos por desplegar tanques de agua, visibles desde largas distancias, en distintos puntos del desierto de Sonora, del lado de Arizona. Creen firmemente en que los puentes son mejores que los muros, y que cruzar de forma irregular, considerado como una falta por el sistema estatal, no debe pagarse con una sentencia de muerte por deshidratación. Dicen no tener agendas políticas, tampoco muchos voluntarios. Se sostienen de distintas fuentes, como subvenciones y donaciones, y también han sido víctimas de intimidaciones por parte de personas con posturas extremistas. Sus tanques, incluso, han sido vandalizados, lo que describen sencillamente como “maldad”.

Otros, como Andrew Winter, permanecen en el frente. Este estadounidense forma parte de una red de voluntarios y organizaciones humanitarias (como los Samaritanos, No More Deaths, Salvavisión y la misma Humane Borders) que se dedican a dar una primera atención al migrante que cruza: agua, comida, papel higiénico, internet. En el campamento donde estaba Andy, logramos entrevistar a uno de los migrantes que habían llegado esa misma mañana: venía de Nicaragua en busca de mejores oportunidades económicas. Tenía claro, no obstante, que no iba a arriesgar su vida cruzando por el desierto. Como muchos otros, cruzó con la idea de entregarse a las autoridades con el objetivo de poder iniciar un proceso de solicitud de asilo, que puede tardar años en concluir.