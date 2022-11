Inflación y aborto: algunos aprendizajes de las elecciones de Estados Unidos

Trump le exigió a los candidatos de su partido que le guardaran lealtad a sus mentiras sobre el robo de las elecciones de 2020 y hubo algunos votantes que se sumaron a su respaldo. Sin embargo, Mitch McConnell, el líder de la minoría del Senado, se preocupó por la “calidad” de los nominados de su partido. Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

El conteo de los votos continúa en Estados Unidos, y puede que en días, e incluso en semanas, se conozcan los resultados definitivos de las elecciones de medio término. Ahora bien, eso no ha impedido identificar algunas lecciones que dejaron los comicios del 8 de noviembre, como el comportamiento de los demócratas, la fuerza de la defensa del aborto, la adhesión de algunos candidatos republicanos a Trump y la inflación en la que vive el país.

Una alta participación de los demócratas

Los Midterms no suelen tener una alta convocatoria de votantes. De hecho, la participación cae unos 20 puntos porcentuales con respecto a un año presidencial, como lo evidenciaron los comicios legislativos del 2010 y el 2014. Sin embargo, las elecciones del 2018, frente al repudio de Trump, rompieron el récord y permitieron a los demócratas retomar el control de la Cámara. Hasta ahora, la investigación preliminar realizada por la firma de datos demócrata Catalist sugiere que este año se parece mucho más al 2018, razón por la cual algunos analistas se han inclinado a pensar que Estados Unidos puede haber alcanzado un nuevo nivel de participación permanentemente alta, que está alimentado por el temor de cada partido.

Según se lee en The New York Times, eso podría ayudar a explicar por qué las encuestas no lograron capturar el sentimiento generalizado entre los demócratas, que creció después de la derogación por parte de la Corte Suprema de Roe vs. Wade y de las audiencias del 6 de enero, de que sus derechos democráticos fundamentales estaban cada vez más en riesgo.

La defensa del aborto

La anulación del fallo de Roe vs. Wade, que hizo que durante 50 años el aborto fuera un derecho constitucional, le dio a los demócratas el argumento para unir a sus bases. Incluso, algunos gobernadores de este partido, como Gretchen Whitmer, de Michigan, hicieron del derecho al aborto su bandera electoral. Ahora bien, algunas voces críticas, como la del senador Bernie Sanders, argumentaron que dicho énfasis reforzó la impresión de que los demócratas estaban ignorando la preocupación principal de los votantes: la inflación.

Al respecto, según se lee en el diario estadounidense, pocos estrategas demócratas estuvieron de acuerdo con esa premisa. “Creo que Dobbs transformó esta elección”, dijo Anna Greenberg, una encuestadora demócrata. “Hay bastante buena evidencia de que sacudió las cosas”.

Los contrincantes republicanos

Trump le exigió a los candidatos de su partido que le guardaran lealtad a sus mentiras sobre el robo de las elecciones de 2020 y hubo algunos votantes que se sumaron a su respaldo. Sin embargo, Mitch McConnell, el líder de la minoría del Senado, se preocupó por la “calidad” de los nominados de su partido.

Según se lee en The New York Times, en algunas contiendas, los demócratas incluso intentaron alejar a los votantes republicanos de candidatos más moderados y apoyaron a los conservadores alineados con Trump, los mismos que negaron la victoria de Biden. Con ese terreno abonado, los demócratas bombardearon a los votantes con mensajes que presentaban a los republicanos como demasiado extremistas en temas como el derecho al aborto o como oponentes de la democracia misma.

La fuerza de la inflación

Diferentes encuestas apuntaron a que las principales preocupaciones de los votantes tenían que ver con los altos precios de la gasolina, los alimentos y la vivienda. En un principio, los demócratas trataron de negar sus efectos y argumentaron que era algo “transitorio”. Luego llegó la guerra en Ucrania y, ante el incremento de los precios, apareció un nuevo culpable: Rusia. Incluso, Biden y otros demócratas trataron de calificar la inflación como “el aumento de precios de Putin”. En medio de ello, los ciudadanos culparon a los demócratas del golpe a la economía.

