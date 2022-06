La Corte Suprema de EE. UU. tomó decisiones en materia ambiental y migratoria

Con sus decisiones en el dominio público, la Corte Suprema entra en período de receso. El tribunal retomará sus labores en octubre de este año. Foto: Agencia EFE

Luego de que la Corte Suprema estadounidense decidiera sobre el porte de armas y el acceso al aborto, hoy reveló su postura en otros temas transversales. El alto tribunal optó por limitar el poder federal para regular las emisiones de carbono y le solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, poner fin a la política de “Permanecer en México” de la era de Donald Trump.

Con respecto al primer tema, la Corte le dio un fuerte golpe a la actual administración en lo que respecta a sus objetivos climáticos. En un fallo de 6-3, la gran mayoría conservadora se puso del lado de los estados conservadores y las compañías de combustibles fósiles, obstaculizando los esfuerzos para alejar a Estados Unidos de las centrales eléctricas que queman carbón y acercarlo a las fuentes de energía renovable.

Según Oliver Milman, reportero ambiental de The Guardian, “la Corte Suprema se puso del lado de Virginia Occidental, un importante estado minero del carbón, que argumentó que no se debe permitir que los ‘burócratas no elegidos’ de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) remodelen su economía limitando la contaminación, a pesar de que las emisiones del carbón están ayudando a empeorar las inundaciones, las olas de calor y las sequías en todo el mundo, además de matar a millones de personas a través del aire tóxico”.

Sobre la política de “Permanecer en México”, el alto tribunal, con una votación de 5-4, dijo que Biden puede poner fin a la controvertida política de inmigración, que obligaba a los solicitantes de asilo, en su mayoría centroamericanos, a llegar a la frontera sur de Estados Unidos y esperar la aprobación de su petición en México, haciendo énfasis en que el presidente tiene el poder para establecer la política de inmigración de la nación.

