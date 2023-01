Se normaliza la violencia contra los asiáticos en EE. UU.: son diez ataques al día

Un policía de Monterey Park vigila la escena del crimen tras el tiroteo masivo en un estudio de danza en Monterey Park, California. Foto: EFE - DAVID SWANSON

Tan pronto como surgieron las noticias del tiroteo en Monterey Park, Michael Luo, columnista de The New Yorker, pensó que se trataba de un nuevo crimen de odio contra los asiático-americanos como él. No era una ciudad cualquiera: ubicada al centro del condado de Los Ángeles, en California, Monterey Park es considerada como el primer lugar en Estados Unidos donde hubo una mayoría asiática consolidada, producto de las migraciones de países como China. Para 2010, cerca del 70 % de la población ya era asiática-estadounidense, por lo que fue vista como una especie de “paraíso” para esta comunidad.

“¿Había sido paranoico?”, se preguntó Luo tras su conjetura. Tenía razones suficientes sobre la mesa para suponerlo. Por un lado, las 10 víctimas de la matanza eran de origen asiático. Por el otro, están las aterradoras cifras que demuestran el aumento de la violencia en el país. Desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, la organización Stop AAPI Hate, que recoge denuncias de ataques de discriminación contra estadounidenses de origen asiático, ha reportado 11.500 de ataques contra la comunidad, el equivalente a un promedio de 10 casos por día.