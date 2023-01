La “ofensiva” opositora en Venezuela tras la salida de Juan Guaidó

¿Por qué deciden eliminar el gobierno interino?

No fue una decisión abrupta, sino que se venía conversando desde hace dos años. Era claro que había que cerrar el ciclo y pasar a la ofensiva con un nuevo plan. No era nada nuevo y el propio partido de Guaidó estaba muy enterado de esto; sabía que había que hacerlo. Son muchas las razones. Primero, lo que se le entregó a Guaidó costó muchos años construirlo, desde el triunfo de la Asamblea Nacional, las protestas en la calle, el apoyo internacional, el desconocimiento de Maduro, la no firma en Dominicana del acuerdo de negociación, que fue lo que motivó que yo tuviera que irme del país… Ese conjunto de cosas le dio a Guaidó un enorme poder. Pero ese capital político se fue desgastando por errores y actuaciones unilaterales de Guaidó y su entorno. De 62 países que nos apoyaban hace cuatro años, solo quedan cuatro: Guatemala, Paraguay, Estados Unidos y Canadá. En los otros casos se ha mermado el apoyo. Según los estudios de opinión, el gobierno interino es algo que la gente ve como algo totalmente disminuido y que se convirtió no en un medio para salir de Maduro, sino en un fin en sí mismo para todo lo que tiene que ver con mantener un grupo, un statu quo. Estamos a menos de dos años de unas elecciones y nos toca pasar a la ofensiva con todo lo que implican las condiciones electorales, las primarias para elegir un nuevo liderazgo en Venezuela y luchar para ganar de nuevo respeto en Venezuela y respeto internacional.