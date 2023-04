Lo que se sabe del hombre sospechoso de filtrar documentos secretos del Pentágono

De acuerdo con los documentos, el joven trabajaba en el área de defensa informática en la base de la Guardia Nacional en Cape Cod, en Massachusetts. Foto tomada de redes sociales. Foto: Instagram

Jack Teixeira es el nombre del responsable de la filtración de cientos de documentos secretos del Pentágono en Internet. El joven, de 21 años, era trabajador de una base militar de Estados Unidos., pero además tenía un grupo privado de Discord llamado Thug Shaker Central, donde compartía su afición por los videojuegos.

Teixeira fue arrestado el jueves por el FBI después de que medios como The Washington Post publicaran extensos perfiles sobre el avatar del filtrador en la red social, donde presuntamente publicó los documentos, que contienen información sensible sobre la guerra en Ucrania.

Según The New York Times, el joven no estaba motivado por su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, como ha sido el caso de anteriores filtraciones (WikiLeaks, los Papeles del Pentágono). Se afirma que sus acciones fueron para impresionar a sus amigos virtuales.

Miembros del grupo de Discord dijeron al periódico que las publicaciones eran “puramente informativas”. En las imágenes que se filtraron en redes sociales, se ve que eran fotos de documentos arrugados puestos sobre revistas y rodeados de otros objetos. Según dijo una fuente especializada con este tipo de documentos a CNN, parecía que los hubieran doblado apresuradamente y metido en un bolsillo antes de ser sacados de un lugar seguro.

Respecto a esto, el FBI relató ante la corte que entrevistó a uno de los usuarios de Discord, quien contó que Teixeira le había revelado que decidió comenzar a tomar fotografías de los documentos porque temía ser descubierto transcribiéndolos en su lugar de trabajo.

Las filtraciones, además de revelar detalles comprometedores de la estrategia ucraniana, arrojan luz sobre el espionaje de Estados Unidos a sus propios aliados, como Corea del Sur o Israel. CNN revisó 53 documentos filtrados, los cuales parecen haber sido creados entre mediados de febrero y principios de marzo.

¿Cómo obtuvo estos documentos?

Al parecer, Teixeria se llevaba a casa documentos en papel de la base militar en la que trabajaba y los fotografiaba. Después compartía estas imágenes en el grupo virtual, en el que participan entre 20 y 30 personas, donde discutían sobre videojuegos y armas de fuego. No obstante, también se conoció que compartían con frecuencia “memes” racistas.

En videos a los que ha tenido acceso The Washington Post se ve al chico practicando tiro con un rifle mientras grita insultos racistas y antisemitas. Además, cuando el FBI registró la casa del joven, encontró varias armas de fuego.

El caso ha despertado dudas sobre cómo un joven que llevaba tan solo un poco más de tres años en la Guardia Nacional de Massachusetts ha podido tener acceso a material tan sensible. El Pentágono considera la filtración de los documentos como un “acto criminal deliberado”, aun así no dan respuesta ante esta incógnita. De acuerdo con The New York Times, Teixeira comenzó a trabajar para la guardia en octubre de 2021, en el Ala de Inteligencia 102.

Durante varios meses, los documentos, que dan detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva antirusa en Ucrania, se quedaron en el grupo de Discord, que requiere una invitación para entrar, hasta que recientemente uno de sus miembros, de 17 años, publicó varias docenas en un foro público de la misma red social. De ahí se propagaron por canales de Telegram rusos y empezaron a filtrarse por redes sociales desde el viernes pasado.

Imputación de cargos

En la mañana de este viernes, Teixeira compareció esta mañana ante el juez magistrado de la Corte de Distrito de Massachusetts, David Hennessy, que leyó los cargos en su contra.

En concreto, al joven de 21 años le fueron imputados dos delitos: retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional y extracción no autorizada de información clasificada y materiales de defensa. Este podría afrontar una pena máxima de 15 años.

Por su parte, el presidente Joe Biden aplaudió la rápida acción de los agentes federales en la detención de Teixeira y aseguró que, aunque aún se está determinado “la validez” de los documentos filtrados, está tomando medidas para reforzar la protección de información clasificada.