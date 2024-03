Los 6 desaparecidos en Baltimore, que serían migrantes latinos, estarían muertos

El puente Francis Scott Key, en la ciudad estadounidense de Baltimore, se derrumbó parcialmente después de la colisión de un buque de carga. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Los equipos de rescate suspendieron el martes por la noche las tareas de búsqueda alrededor del puente de Baltimore que colapsó por el choque de un portacontenedores, y las autoridades estadounidenses estimaron que los seis desaparecidos están presumiblemente muertos.

“Basándonos en la duración de la búsqueda (...), la temperatura del agua, en este momento no creemos que encontremos a estas personas con vida”, declaró el vicealmirante de la Guardia Costera, Shannon Gilreath, en una rueda de prensa sobre las labores en el puente Francis Scott Key.

Entre los desaparecidos figuran dos guatemaltecos, de 26 y 35 años, informó la Cancillería de ese país centroamericano en un comunicado. De hecho, Jesús Campos, otro empleado de la compañía Brawner Builders, que realizaba trabajos de reparación en el asfalto del puente cuando ocurrió el accidente, les dijo a los medios locales que sus compañeros eran de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, como él.

Entre los seis migrantes que se presumen muertos están el salvadoreño Miguel Luna, que llevaba trabajando para la compañía de construcción unos 15 años, según contó su familia. En declaraciones al Washington Post, Marvin Luna, uno de sus hijos, dijo que sabía que su padre trabajaba esa madrugada, pero que no se enteró de lo que había pasado hasta que unos amigos lo llamaron y le dijeron: “El puente ya no está”. Por su parte, Associated Press informó que un ciudadano hondureño, identificado como Maynor Yassir Suazo Sandova, es uno de los desaparecidos.

El responsable de transportes del estado de Maryland, Paul Wiedefeld, dijo que los operarios trabajaban en “reparar baches” en el asfalto, “nada que ver con un problema estructural” del puente. En imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, se ve un portacontenedores estrellarse contra un pilar del puente, haciendo que gran parte de la estructura de acero, construida en 1977, cayera al río Patapsco.

Antes de chocar, el buque MV Dali emitió una llamada de auxilio que permitió detener el tránsito y salvar vidas, declaró más temprano el gobernador del estado de Maryland, Wes Moore. “Esas personas son héroes”, agregó el funcionario, que declaró el estado de emergencia.

“Dios, que estén vivos”, las súplicas por los desaparecidos en Baltimore

El obrero José Campos habló de sus colegas desaparecidos, empleados como él de la empresa Brawner Builders Inc. “Muy triste. Primeramente, Dios, que ellos estén vivos todavía. No sé cómo explicarlo porque me duele mi corazón por lo que está pasando”, declaró en español a un fotógrafo de la AFP. “Es una tragedia terrible e imprevista”, dijo, por su parte, Jeffrey Pritzker, de Brawner Builders. “Ninguno de nosotros imaginó que esto podría ocurrir. Estamos conmocionados y angustiados”.

El presidente Joe Biden lo calificó de “terrible accidente” y prometió reconstruir la infraestructura cuanto antes, aunque “llevará un tiempo”. En un breve discurso desde la Casa Blanca, añadió: “Estoy dando instrucciones a mi equipo para que mueva cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible”.

Una persona fue trasladada al hospital en “estado muy grave”, informó el jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, y otra resultó ilesa. Los servicios de emergencia que rastrean el lugar han encontrado indicios de la presencia de varios vehículos sumergidos en el agua, informó Wallace, sin especificar el número. En cualquier caso, “no hay absolutamente ningún indicio de que haya terrorismo, de que esto se haya hecho adrede”, declaró el comisario de policía de Baltimore, Richard Worley.

Impacto económico de la colisión de Baltimore

El tránsito marítimo fue suspendido “hasta nuevo aviso”, pero “el puerto se mantiene abierto al paso de camiones”, dijo a la prensa el secretario de Transporte de Maryland, Paul Wiedenfeld. El ministro de Transportes, Pete Buttigieg, alertó que esto iba a provocar “un impacto mayor y prolongado en las cadenas de suministro”.

El puente, de 2,6 km y cuatro carriles, cruza el río Patapsco, al suroeste de Baltimore, una ciudad industrial y portuaria de la costa atlántica estadounidense. Por él circulan más de 11 millones de vehículos al año, unos 31.000 al día. Lleva el nombre de Francis Scott Key, autor de la letra del himno estadounidense.

El puerto de Baltimore es el principal de la costa este de Estados Unidos y el noveno más importante del país, tanto por la carga extranjera que maneja como por el valor de la misma. Da empleo directo a más de 15.000 personas. El MV Dali es un portacontenedores de construcción reciente, con una eslora de 300 metros y una amplitud de 48 metros, con bandera de Singapur. Los registros muestran que el buque se dirigía de Baltimore a Colombo, en Sri Lanka.

El gigante danés Maersk confirmó haber fletado el buque, operado por la naviera Synergy Group. Las autoridades portuarias de Singapur dijeron el miércoles que el buque había superado dos inspecciones en 2023 y que disponía de certificados válidos, tanto sobre la integridad estructural como sobre la funcionalidad del barco.

La Marina chilena informó que en 2023 detectó una falla en el medidor de los calentadores de combustible que fue rápidamente reparada. La investigación deberá determinar cómo el choque de un solo barco pudo destruir varios arcos del puente metálico.

Aunque el portacontenedores tiene una poderosa fuerza de inercia, “la magnitud de los daños en la superestructura del puente parece desproporcionada con respecto a la causa”, comentó el profesor Toby Mottram, experto de la Universidad británica de Warwick. En un accidente como este serán las aseguradoras las que reembolsen los daños, afirmó a la AFP el experto Mathieu Berrurier: un seguro por las afectaciones sufridas por el buque y el de responsabilidad civil por las causadas a terceros.

