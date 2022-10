“Me discriminaron”: migrantes que buscan abortar en el sistema de salud colombiano

Pese a la Sentencia C-055, en el sistema de salud colombiano persisten fallas en los servicios de aborto que se acentúan para las mujeres migrantes. Foto: Paula Sánchez

Cuando Verónica* describe Bogotá, se refiere a la capital de Colombia como un purgatorio. “Trabajaba duro y, cuando por fin veía frutos, me robaban o me estafaban”. Con sus pocos ahorros tuvo que pagar por el robo que, durante su turno, sufrió la floristería donde trabajaba. Pero una luz iluminó la oscuridad bogotana: ella y Mauricio*, su novio, supieron en enero de 2022 que Verónica tenía 4 semanas de embarazo. Ese embarazo era el motivo suficiente para dejar por fin esa ciudad fría y de humo denso y mudarse a San Gil, un pueblo donde ya había vivido antes en el departamento de Santander. Pero una semana después, establecidos en el pueblo, Verónica sintió que Bogotá le había quitado algo más: tuvo un aborto espontáneo. “No me dio mucho tiempo de encariñarme, pero la decisión era clara: sí lo queríamos tener”.

Decidieron postergar la maternidad y por eso recurrieron a métodos anticonceptivos. En adelante, una vez al mes, Verónica se inyectaba Nofertyl, una sustancia con un 94% de efectividad para evitar el embarazo; ella no esperaba hacer parte del otro 6%. En junio fue su última menstruación, el 13 se puso la inyección y el 14 no había período. Aún no se había realizado una prueba, pero ella, que conoce bien su cuerpo y ya lo había sentido, sabía que estaba embarazada.

“Ese embarazo no me dejaba dormir”, cuenta Verónica. Este, a diferencia del primero, no era deseado: “Aún no me siento preparada para ser mamá. Me encantan los niños y deseo ser madre, pero también estamos trabajando muy duro mi pareja y yo para darles una estabilidad y una buena vida a esos hijos futuros”.

A quien primero le contó fue a Mauricio: “Me dijo que en lo que yo decidiera él me iba a apoyar”. Ahora, lo que seguía era solicitar un procedimiento de aborto en una clínica.

De los cinco años que Verónica lleva en Colombia, 3 han sido en San Gil, Santander. Tiene 21 años. Para ella “sobra decir” que llegó a Colombia por el estado de la economía venezolana.

Ella sabía que en Colombia el aborto es legal y libre hasta la semana 24 y sabía también que podía solicitar el procedimiento en cualquier hospital y gestionarlo a través de Nueva EPS, su Entidad Promotora de Salud, a la cual estaba vinculada mediante el régimen subsidiado gracias a su Permiso Temporal de Permanencia. Pero tenía una preocupación: “acá en San Gil, Santander, la gente sigue siendo muy conservadora con eso” y, además, “tenía miedo de que me discriminaran por ser venezolana”. Desafortunadamente, sus dos preocupaciones no eran infundadas y, en efecto, tuvo que afrontar desinformación y xenofobia.

¿Qué se encuentra una mujer venezolana que busca un aborto en lugares clandestinos?

La sentencia de la Corte Constitucional Colombiana SU-677, dictada en 2017, establece que los servicios relacionados con natalidad se consideran una urgencia y, por ello, requieren atención inmediata. La sentencia C-055, dictada en febrero de 2022, reafirmó que el aborto es una urgencia. Así pues, Verónica ingresó el 16 de septiembre de 2022 al Hospital Regional de San Gil por Urgencias. En el triage, le dijo al profesional de salud que la atendió que quería abortar y que, además, tenía gripa; entonces que, de paso, le recetara un medicamento. Ella no se había atrevido a automedicarse nada para el malestar gripal por su embarazo. En tono de regaño, el profesional le respondió: “pero si ya vas a abortar eso no te tiene que importar”.

Pese a los dictámenes de la Corte Constitucional, Verónica asegura que el profesional del Hospital Regional de San Gil rechazó atender a Verónica de inmediato y argumentóe que el aborto no constituye una urgencia. Así, siguiendo la recomendación de ese profesional, Verónica visitó a un médico general por consulta externa tres días después. Cuenta que el médico que la atendió le dijo que él era objetor de conciencia y que no estaba dispuesto a autorizar que se le practicara a ella ningún procedimiento abortivo.

Sobre la objeción de conciencia, el Ministerio de Salud ha establecido que el médico objetor “tiene la obligación de remitir a la mujer inmediatamente a otro médico que sí lleve a cabo el procedimiento”, pero el galeno que la atendió no lo hizo.

Desconcertada, Verónica buscó una cita de ginecología en el Centro de Especialistas de Santander (CES) en San Gil. Allí, el ginecólogo que la atendió también se declaró objetor de conciencia y le dijo que debía ir por Urgencias al Hospital Regional de San Gil, donde ya habían rechazado a Verónica antes, recuerda esta venezolana migrante.. Se sintió discriminada, sintió que los médicos la trataron de manera despectiva no solo por querer abortar, sino por su nacionalidad. Se sintió indignada porque todos los médicos que se interpusieron eran hombres que “no conocen los problemas de las mujeres”.

Verónica se quejó con su EPS, la cual le ofreció trasladarla a Bogotá donde podía más fácilmente garantizar el procedimiento.

¿Qué se encontrará una mujer venezolana que, en busca de un aborto, llega a una fundación provida?

El 29 de septiembre, Verónica debía estar en la terminal de buses de San Gil para tomar un transporte que la dejaría al otro día en la capital. Sin embargo, cuando llegó a la ventanilla para reclamar los pasajes, no se los quisieron dar porque debía llevar una autorización y unos documentos adicionales por ser venezolana. Regresó horas más tarde con los documentos requeridos pero esta vez había cambio de turno en la estación: Verónica no obtuvo los pasajes.

Para ese momento, ya había pasado una semana más de embarazo. Verónica tenía 14 semanas de gestación y ya no era viable interrumpir el embarazo con medicamentos. Se sentía en un punto muerto y empezó a pensar que no podría evitar la maternidad. Su estrés era tal que experimentó dolorosos sangrados vaginales.

Cree que fue cuestión de suerte haber encontrado en TikTok una red de apoyo: la fundación Jacarandas. Es “una organización de mujeres que trabaja en temas de género y desarrolla e implementa estrategias de movilización social y legal”. Jacarandas tiene líneas de WhatsApp a través de las cuales ayuda a mujeres a acceder a servicios de aborto y las apoya para hacerle frente a posibles fallas en los servicios, como ocurrió con Verónica. Lleva el nombre de una especie de flor morada sin estigma.

“Me sentí escuchada. Me trataron bien, me explicaron con detalle mis derechos y me sugirieron opciones legales”, recuerda Verónica. Presentaron una tutela contra el Hospital Regional de San Gil por violar lo establecido en la Sentencia C-055: que todas las mujeres y personas gestantes en Colombia, incluso las migrantes, tienen derecho a un aborto hasta las 24 semanas de gestación; y la Resolución 3280 del Ministerio de Salud: que el aborto debe brindarse en un plazo máximo de 5 días. Además, presentaron una queja en la Superintendencia de Salud.

Gracias a los esfuerzos de Jacarandas, Verónica logró viajar a Bogotá con Mauricio, su novio, y fue internada en el hospital La Victoria. “Hubiera sido terrible viajar sin acompañante. Sin él no hubiera podido”, agradece Verónica.

¿Qué se encontrará una mujer venezolana que busca un aborto en Oriéntame y Profamilia?

Tres días después, cuando Verónica regresó a San Gil, ya no estaba embarazada y se sentía libre. A pesar de lo que vivió, Verónica se siente privilegiada cuando piensa qué hubiera pasado si permaneciera en Venezuela. Allí, la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y se castiga con hasta 2 años de cárcel.Para colmos, de acuerdo con el Observatorio Social Humanitario, prácticamente no hay información disponible al respecto ni hay educación sexual. Además, cientos de hospitales están en condiciones de abandono y carecen de instrumentación adecuada. Le atormenta pensar en Diana* la novia de su hermano, quien quiso abortar con pastillas de misoprostol a los 7 meses de gestación. No sabía que ese método solo funciona en las primeras semanas. Su hijo nació enfermo y sufre de convulsiones. Diana* no logra conseguirle los medicamentos que requiere y “ella es una niña no alcanza a ser mayor de edad no sabe criar a un bebé”. Según Verónica, el aborto es un tema tabú en Venezuela y por eso su hermano y su novia no supieron a quién pedirle ayuda.

Quiere, eso sí, que su historia sirva para visibilizar la importancia de garantizarle a todas las mujeres acceso no solo al aborto, sino a educación sexual y métodos anticonceptivos y confirmarles a otras mujeres venezolanas que en Colombia tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos.

*Nombre cambiado a petición de la fuente.

En contexto

Pese a la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, establecida en la sentencia C-055 de la Corte Constitucional, muchas mujeres y personas gestantes siguen sufriendo perjuicios por las fallas en los servicios de salud tanto públicos como privados. Estas deficiencias se acentúan en el caso de las mujeres migrantes.

Incluso antes de la Sentencia C-055, la interrupción voluntaria del embarazo estaba establecida como un derecho en el Plan Obligatorio de Servicios de Salud (POS), ahora llamado Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esto es así tras la resolución a Resolución 5592 de 2015 del Ministerio de Salud. Eso significa que todas las EPS deben informarle a su población afiliada de la disponibilidad de servicios de interrupicón voluntaria del embarazo (IVE) y deben tener personal de medicina idóneo y dispuesto a practicar abortos.

En Colombia, la objeción de conciencia es legítima y reconocida por la Corte Constitucional; sin embargo, tiene límites. En hospitales públicos y privados suele ocurrir que la institución misma se declare objetora de conciencia o que todo el personal alegue objeción y se rehúse a realizar abortos. Esta práctica va en contravención de la ley en varios sentidos: en primer lugar, la objeción de conciencia es un derecho individual y, por lo tanto, no se puede ejercer de manera generalizada. En segundo lugar, los hospitales deben garantizar personal suficientemente capacitado para realizar procedimientos de IVE y es inadmisible que todo el personal de un hospital alegue objeción de conciencia. Además, la objeción de conciencia debe alegarse en el momento de la contratación y no inmediatamente antes del procedimiento. En definitiva, no puede ser una herramienta para lesionar los derechos sexuales y reproductivos. Esta es una de las principales fallas que se presentan en los servicios médicos y, normalmente, va acompañada de situaciones de estigmatización y juicios de valor contra quienes buscan abortar.

Jacarandas es una fundación feminista que promueve “el activismo digital, el cambio social y legal”. Se consolidó en marzo de 2022 a partir del movimiento 14 por Colombia, que hizo activismo por la despenalización del aborto. De acuerdo con datos de la fundación, hasta octubre de 2022 han atendido alrededor de 2900 personas, de las cuales más de la mitad buscan asesoría sobre aborto libre.

Frente a las fallas en los servicios, Jacarandas ha presentado 35 quejas ante Secretarías de Salud, 41 quejas ante la Superintendencia de Salud y 16 acciones de tutelas por violaciones de derechos fundamentales. De las usuarias representadas legalmente por la organización, dos son migrantes venezolanas.

Aunque El Espectador presentó un derecho de petición a la Superintendencia de Salud para precisar el total de quejas interpuestas por negación del acceso a servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (aborto) en EPS y en Hospitales Públicos y cuántas han sido por parte de mujeres venezolanas o de sus representantes, a la fecha de la publicación de este reportaje no ha habido respuesta.

Según los registros de Jacarandas, de 18 hospitales públicos y privados que realizaban abortos sin fallas en el servicio, solo cinco atendían a mujeres migrantes. Esta circunstancia puede conllevar a que muchas de ellas recurran a procedimientos irregulares e inseguros para abortar, los cuales pueden poner su salud y su vida en riesgo.

Algunos hospitales, tanto públicos como privados, remiten a las mujeres a Profamilia o a Oriéntame, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas especializadas en servicios de salud sexual y reproductiva. El 31 de agosto de 2022, la explicación obtenida en la clínica Marly y en el Hospital San Ignacio, ambos en Bogotá, fue que en esos hospitales estaba prohibido practicar abortos. Cuando se hizo la misma consulta en el Hospital General de Medellín, la justificación para remitir a Profamilia era que el hospital atendía urgencias de alta gravedad y probablemente una mujer que buscara un aborto tendría que esperar mucho para ser atendida, no así en Profamilia. Cuando se llamó a la línea 155 para la atención de sobrevivientes de violencia basada en género, la funcionaria que atendió también remitió a Profamilia y advirtió de manera equivocada que Profamilia era una entidad del Estado. Estas dos últimas consultas se realizaron el 12 de octubre de 2022. Lo cierto es que, en la práctica, Profamilia y Oriéntame acaban asumiendo funciones de garantía de derechos reproductivos que corresponden al Estado, a través de la fiscalización de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Oriéntame y Profamilia tienen convenios con las principales EPS del país. Las EPS en Colombia se rigen bajo el mandato de la Ley 100 para garantizar cobertura universal en salud y, aunque en su mayoría son empresas privadas, están administrando recursos públicos, ejercen una función protagónica en la garantía de derecho a la salud, se rigen bajo normas estatales y son vigiladas por la Superintendencia de Salud. Por ley, las EPS deberían garantizar y costear el acceso a todos los servicios establecidos en el Plan Básico de Salud del Ministerio de Salud, entre los que se encuentra el aborto. No obstante, el informe “Uno pasa por muchas cosas” Barreras de acceso a la IVE en mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia encontró que incluso aquellas mujeres venezolanas vinculadas a EPS tuvieron que costearlo de manera independiente o con subsidios provenientes de cooperación internacional.

Del total de mujeres venezolanas atendidas por Oriéntame, el 18.3% estaban afiliadas a una EPS. Del total de mujeres afiliadas y de nacionalidad venezolana, “el 59.8% costeó de su propio bolsillo el procedimiento, el 16% necesitó un subsidio de Oriéntame y solo el 18.8% pudo hacerlo a través de su EPS, tal como debería suceder, de acuerdo con el marco legal”. Esto da cuenta de que incluso a través del canal regular de las EPS, las fallas en el servicio persisten.

🌎📄 Esta crónica es parte de la segunda entrega del especial Venezolanas en busca de un aborto, una producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.