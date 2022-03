Obispo en Argentina fue condenado a 4 años y medio por abuso sexual

Tras las denuncias públicas, el Vaticano también abrió en 2019 una investigación en contra del obispo y lo suspendió de sus tareas de asesor. Foto: Agencia AFP

Un obispo argentino, quien es considerado cercano al papa Francisco, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual de dos seminaristas, de acuerdo con el fallo de un tribunal de la ciudad de Orán, ubicada a 1.700 km al noroeste de Argentina, que ordenó su detención inmediata.

El obispo llamado Gustavo Oscar Zanchetta, de 57 años, quién viajó desde el Vaticano para asistir al juicio, que empezó hace dos semanas, fue sentenciado como “autor del delito de abuso sexual simple continuado y agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso”, según un comunicado del Poder Judicial de la provincia de Salta.

Zanchetta fue obispo de la diócesis de Orán desde 2013, cargo al que fue nombrado por el papa Francisco, quien es originario de Argentina, hasta su renuncia en 2017. A su vez, trabajó como asesor para la gestión de patrimonio del Vaticano.

Anteriormente, el obispo se había declarado inocente de la acusación de los dos seminaristas, cuyas identidades no se dieron a conocer y solo fueron mencionados por sus iniciales. El tribunal solicitó además que, una vez que la sentencia quede firme, luego de eventuales apelaciones, se inscriba a Zanchetta en el Banco de Datos Genéticos, donde se registran a los violadores.

“Estamos con una mezcla de sentimientos. Queríamos la pena máxima, estaba muy expectante por este día que por fin ha llegado. Se hizo justicia en alguna forma, se le ha creído a las víctimas y ha salido la verdad a la luz”, según las declaraciones de Estela Mari, familiar de uno de los seminaristas.

Apelación

La denuncia contra el obispo fue presentada en 2018 por dos seminaristas, sobre hechos que, según sus relatos, ocurrieron entre 2014 y 2015.

Durante sus declaraciones ante el tribunal, El 21 de febrero, el primer día de audencias, el religioso negó las acusaciones y aseguró “haber tenido una sana y buena relación con todos los seminaristas”. Además, indicó que “tres sacerdotes le habían dicho que la denuncia se trataba de una venganza”.

No obstante, la fiscal, Soledad Filtrin Cuezzo, niega que la denuncia haya sido un complot e indica que “no lo fue, ya que trataron primero de manejarlo en el ámbito interno de la Iglesia”. En los alegatos que se desarrollaron el jueves, la fiscalía se refirió a las declaraciones de los denunciantes y a las de varios testigos para requerir una condena de 4 años y seis meses de prisión.

Ante el tribunal, los seminaristas ratificaron su denuncia, señalando que el sacerdote les formulaba “propuestas amorosas” y requería insistentemente “masajes”, además de “exploración de sus vidas privadas”, resumió la fiscal durante el alegato.

La defensa de Zanchetta apelará la sentencia. “No la compartimos porque no solo consideramos que no hay pruebas sino que los hechos no sucedieron. Evidentemente, se va a apelar porque no estamos de acuerdo con el resultado”, informó a la prensa, el vocero y defensor canónico Javier Belda Iniesta.

En 2017 Zanchetta renunció repentinamente a la dirección pastoral de la diócesis de Orán. Pocos meses más tarde fue nombrado asesor para la gestión de patrimonio inmobiliario en el Vaticano.

Tras las denuncias públicas, el Vaticano también abrió en 2019 una investigación y lo suspendió de sus tareas de asesor. En aquel momento, la prensa del Vaticano admitió que se conocían denuncias de “autoritarismo” contra Zanchetta pero no de abuso sexual.

Además de esta causa, el exobispo de Orán tiene otros dos procesos abiertos en Argentina por presuntos malos manejos económicos y abuso de poder.

