¿Por qué el padre de Debanhi Escobar acusó al taxista de la muerte de la joven?

El caso de Debanhi Escobar, una joven mexicana de 18 años, le ha dado la vuelta a México y al mundo. Y no por una buena razón, sino porque la joven fue hallada muerta en una cisterna en el estado de Nuevo León, después de dos semanas de búsqueda.

Su padre, Mario Escobar, ha responsabilizado al taxista que llevaba a Debanhi hacia su casa de haber sido el detonante de la muerte de la joven, ya que debido a su acoso sexual, la joven huyó del taxi, puesto que el conductor intentó tocarla.

De acuerdo con las declaraciones del padre de la joven, la Fiscalía le mostró unos videos en donde se puede observar que el taxista, quien debía llevarla hacia su casa, intentó tocarle los pechos, lo que conllevó a que Debanhi huyera del vehículo. Por eso, Escobar afirmó que el conductor también es responsable de la desaparición y muerte de su hija y aseguró que “yo supongo que mi hija no aguantó el acoso”.

Desafortunadamente, en México los feminicidios no cesan. De hecho, en los últimos años han incrementado los casos. En el año 2021 se presentó un aumentó del más de 2.66 % en comparación con el año anterior. Según reportó EFE, en el 2021 más de 1.000 mujeres fueron asesinadas en el país.

Adicionalmente, el padre de la joven negó las afirmaciones de que ella saltó de una baranda y por eso falleció en una cisterna. Escobar indicó en una rueda de prensa que los trabajos de búsqueda fueron infructuosos, puesto que las autoridades se demoraron 13 días en llegar al lugar de los hechos, cuando todas las pistas, desde el principio, indicaban que la joven se encontraba en ese lugar.

De hecho, en la zona donde fue hallado el cuerpo de Debanhi, han aparecido los cuerpos de varias mujeres. Estos fueron hallados por grupos de ciudadanos que se organizaron para encontrar a la joven. Su padre alegó que “cuatro o cinco veces la buscaron. Ella no saltó la barda. Eso de que resbaló es mentira. Esto es una zona de peligro, lo digo porque ya no tengo miedo, ya he perdido a mi hija”.

Según afirma el periódico El País de España, en este último mes, en esa misma zona, han sido reportadas como desaparecidas al menos ocho mujeres más.

El padre de la joven también manifestó que ya no confía en el fiscal general del país, Gustavo Adolfo Guerrero. A su vez, indicó que tiene más información que le entregará a las autoridades mexicanas, “Que [la Fiscalía General] atraiga el caso, que vengan, que hagan lo que tengan que hacer. Si hay que meter a la Guardia Nacional que la metan”, aseguró.

Por su parte, para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha exhortado a la “fiscalía a que dé a conocer todo, minuto a minuto, videos, fotos, evidencias. Tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación: para certeza de la familia y para tranquilidad de toda la sociedad. Tenemos que entender el caso y actuar en consecuencia para evitar otros como este de Debanhi”. También agregó que “dará a conocer toda la información de que disponga y por ley pueda decir”.

Asimismo, García explicó que se siente consternado por la muerte de la joven, y ofreció acompañar a los padres de Debanhi a los servicios forenses para agilizar el trámite. También, comunicó que se reunirá con varios colectivos que cuentan con casos parecidos a los de Debanhi.

Los resultados de la autopsia de Debanhi se esperan para este fin de semana. Según los familiares de la joven, ella será sepultada lo más pronto posible.

