¿Qué esperar (y qué no) de las audiencias sobre el asalto al Capitolio?

Bengasi, Lewinsky, Irán-Contra y Watergate, por nombrar algunos... Cada tanto, Estados Unidos enfrenta un escándalo político de gran magnitud que deja absorta a la ciudadanía y la postra frente a las pantallas de televisión. El Congreso realiza una serie de audiencias televisadas para encontrar la verdad sobre estos episodios, manteniendo a la gente deseosa de conocer a todos los protagonistas y su aporte en la historia para desenredar la complicada trama, como si se tratara de una serie de drama. Se vuelven, al final de cuentas, verdaderos espectáculos para la pantalla chica y, sin duda alguna, cada vez se les trata más como tales.

Ahora mismo, James Goldston, expresidente de ABC News y productor de algunos de los programas de noticias más exitosos en el país, ayuda a la producción de las audiencias del comité del 6 de enero, que comenzaron esta semana y buscan contar la verdad sobre el asalto al Capitolio, sin duda alguna el capítulo más oscuro y vergonzoso para la democracia de la nación en su historia moderna. Lo que se espera con la colaboración de Goldston es narrar la historia de una manera menos cuadriculada y más digerible para el público.

Durante casi un año, un comité selecto de miembros de la Cámara de Representantes investigó el ataque violento al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, en el que participaron seguidores de Trump con el único objetivo de bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Estas personas argumentaban, sin presentar pruebas, que se había cometido fraude en los comicios, negándose a aceptar la clara derrota del republicano. Su rabia fue alimentada por el propio presidente y sus aliados, lo que terminó con un ataque directo a la democracia estadounidense en el que murieron cinco personas.

Esta semana, dicho comité comenzó a presentar públicamente sus hallazgos de la investigación realizada, en la cual fueron entrevistadas más de mil personas y se revisaron decenas de miles de páginas de documentos, para reconstruir segundo a segundo el complot alrededor de la insurrección. Pero más allá de la espectacularidad y el trato televisivo en horario estelar que estas sesiones puedan recibir, ¿qué efecto pueden causar estas sesiones?

Hasta ahora no se han visto grandes revelaciones, sino la confirmación de lo que ya se sabía: que Trump y su equipo de abogados sabían que presionar al vicepresidente Mike Pence para anular las votaciones iba contra la Constitución, y aun así decidieron hacerlo; que la vida de Pence estaba en peligro real y que Trump era una amenaza para la democracia. No se espera que se revele algo que no se sepa, por el momento.

La próxima semana, cuando continúen las audiencias, se espera que el comité presente pruebas sobre cómo Trump presionó a las autoridades electorales para asignarle votos que no le correspondían. ¿Es esto nuevo? En realidad, no. El 3 de enero de 2021, días antes del asalto, The Washington Post reveló una llamada entre Trump y Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, donde se escucha al presidente decirle al funcionario que “encuentre los 11.780 votos” que necesitaba para ganar, amenazándolo con presentar cargos penales si no lo hacía. Entonces, ¿no tienen efecto estos procesos?

Las audiencias de este tipo se han convertido en algo cada vez más frecuente en el país, siendo el caso de los ataques contra instalaciones del gobierno en Bengasi (Libia) el episodio más cercano a las audiencias que se sostienen hoy sobre el asalto al Capitolio. Y claro que estas han causado un efecto: las sesiones contra la exsecretaria de Hillary Clinton por una presunta irresponsabilidad frente al ataque al consulado estadounidense en Bengasi no la sacaron de su cargo, pero afectaron terriblemente su popularidad, especialmente su candidatura a la presidencia en 2016. En el escándalo Irán-Contra, al confirmarse en las audiencias del Congreso que las ganancias de las armas vendidas a Irán fueron enviadas a los rebeldes nicaragüenses, la imagen del presidente Ronald Reagan también cayó precipitadamente.

El caso que más se ha traído a colación ahora es el de Watergate, principalmente porque este cumple por estas fechas medio siglo de haber comenzado. En la madrugada del 17 de junio de 1972, un grupo de cinco hombres irrumpió en el complejo Watergate, donde se ubicaban las oficinas del Comité Nacional Demócrata en Washington D. C., para robar documentos que pudieran afectar a los demócratas de cara a las elecciones presidenciales de ese año. Dicho robo hacía parte de un entramado de actividades ilegales con las que los hombres de confianza del entonces presidente Richard Nixon querían asegurar la reelección de su jefe ese año.

No fue sino en octubre de 1972, gracias a una nota de prensa de dos periodistas de investigación de The Washington Post, que se expuso la gravedad del asalto. Medio siglo después, aún no se sabe quién ordenó tal operación, pero una cosa fue clara: el presidente hizo lo posible por encubrir el escándalo y cometió muchas más irregularidades en ese proceso. El Congreso formó una comisión para investigar a Nixon y también celebrar audiencias. Cuando el presidente se vio acorralado y sin el apoyo de los republicanos para sobrevivir a un juicio, renunció.

Ahora, los demócratas acusan al expresidente Donald Trump, al igual que lo hizo Nixon, de actuar de manera indebida, hacer lo posible para quedarse en el poder y participar de un complot para evitar una transición pacífica del poder, originando así el asalto al Capitolio. Sin embargo, hay más diferencias que similitudes entre Watergate y los hechos del 6 de enero, todo debido a la polarización cada vez más marcada en el país.

En primer lugar, ya no se puede lograr el mismo efecto que en aquel caso. Nixon renunció por la presión del Congreso. Trump ya salió de la Casa Blanca, por lo que no se puede esperar que se le realice un juicio político para destituirlo. En segundo lugar, dadas las condiciones del Congreso, era poco probable que los republicanos condenaran a Trump. Contrario al caso de Nixon, que fue abandonado por sus copartidarios, los congresistas republicanos se mantienen del lado del presidente, pese a la gran cantidad de pruebas que hay en su contra. Esto se vio evidenciado en la conformación del comité selecto para investigar los hechos de la insurrección en el Capitolio, pues solo dos republicanos apoyaron la investigación. Tampoco se espera que los hallazgos del comité conduzcan a un rompimiento del Partido Republicano con Trump; por el contrario, le han afianzado su apoyo.

El manejo de la prensa tampoco ayuda a lograr un efecto similar. Durante el Watergate, los medios mostraban un frente unido que contrarrestaba el poder de un mandatario que los acusaba constantemente de manejar “chismes elitistas”, un predecesor de las fake news. Hoy, Fox News abandera abiertamente la defensa de Trump y durante las audiencias siembra dudas sobre la calidad de la investigación.

Finalmente, no se puede esperar que estas audiencias causen un efecto electoral de cara a las elecciones de medio término de noviembre, y esto lo reconocen los demócratas. Si bien asumen que los resultados dominarán los titulares, los votantes no votarán basándose en el asalto al Capitolio sino en el precio de la gasolina, los alimentos y las leyes adoptadas por la administración Biden para ayudar a la familia, según le comentó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a un grupo de demócratas en una reunión privada. Entonces, ¿por qué importa el trabajo del comité?

Lo más seguro es que no se logre un impacto en el electorado, un proceso penal contra Trump ni un golpe a su popularidad. Como explicó Zoe Lofgren —una de las siete demócratas del comité—, el objetivo central es contar “la verdad completa sobre lo que sucedió de una manera que pueda ser aceptada y comprendida por el amplio espectro de la sociedad estadounidense, lo que conducirá a un amor renovado por nuestra república democrática y el sistema de elecciones”.

Es decir, lo que se espera es tener un documento que reconstruya los eventos de ese día para reflexionar sobre lo frágil que resulta la democracia estadounidense y quizás, como piensa el representante Adam Schiff —otro de los miembros del comité—, repensar el sistema para acabar con los llamados “cuellos de botella” que permitieron que alguien como Trump desafiara todo el sistema. En otras palabras, el proceso de certificación de las elecciones que le permitió a Trump expandir su discurso sobre la posibilidad de anular los votos de ciertos estados.

“Fuimos afortunados de que las últimas elecciones no fueran reñidas y que Biden las ganara de manera imponente. Pero si en el futuro se reduce a un solo estado y una interpretación de la Ley de Cómputo Electoral, que Dios nos ayude porque hay tanta ambigüedad en esa ley que podría conducir a una verdadera crisis constitucional”, dijo Schiff.

