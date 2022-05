Rusia y China, los actores que se colaron en la carrera presidencial de Colombia

Uno de los choques más recientes entre Colombia y Rusia se dio en el Consejo de Seguridad de la ONU, reunión a la que Iván Duque asistió para presentar el informe trimestral de la implementación del Acuerdo de Paz. Foto: Spencer Platt

El contexto internacional, atravesado por la guerra en Ucrania, pone sobre la mesa cómo los candidatos presidenciales conciben las relaciones de Colombia con Rusia, teniendo en cuenta que ya se cumplieron tres meses de la ofensiva rusa en territorio ucraniano y que nuestro país está ad portas de abrir las urnas para la primera vuelta presidencial. Si bien las relaciones entre Bogotá y Moscú han estado tensas desde hace años, recordando, por ejemplo, el envío de una carta al Congreso colombiano relacionada con la situación de Venezuela y la violación del espacio aéreo colombiano en varias ocasiones, en el gobierno de Iván Duque, las acusaciones del ministro Diego Molano de una supuesta intromisión en asuntos domésticos y el enfrentamiento entre el mandatario colombiano y el delegado ruso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, muestran cómo esos vínculos se han resquebrajado aún más.

Según Vladimir Rouvinski, analista internacional y profesor de la Universidad Icesi, citado en el artículo “Las fisuras entre Bogotá y Moscú, una tensión en crecimiento”, “para Rusia, Colombia es el país con el cual tiene menos coincidencias en cuestiones de convivencia regional”, y en ello se incluye el factor Venezuela y el alineamiento que tiene el país con Estados Unidos. Así, mientras que Colombia ha intentado incitar el cambio de régimen en el país vecino, Rusia ha sido uno de sus principales aliados; además, Colombia se ha suscrito, “plenamente, a los lineamientos del orden internacional liberal, liderado por Estados Unidos, mientras que Rusia asumió el esfuerzo de liderar un orden internacional que rechaza la mayor parte del otro modelo”. Para el analista, “ahí hay un divorcio enorme”.

En este contexto, y estando próximos a conocer quién será el nuevo ocupante de la Casa de Nariño, los candidatos presidenciales, excepto Rodolfo Hernández, quien no respondió el cuestionario enviado por El Espectador, dieron algunas luces (más allá de sus programas de gobierno) sobre cómo conciben las relaciones entre Colombia y Rusia.

En términos generales, hay un rechazo por la invasión rusa de Ucrania y, en consecuencia, por la guerra que vive Europa del este desde el 24 de febrero, día en el que Vladimir Putin anunció “la intervención militar”. “Debo decirlo, rechazo la invasión en Ucrania. Esta situación se ha dado por fuera del ordenamiento jurídico internacional”, advirtió Federico Gutiérrez, que busca la Presidencia a través de Equipo por Colombia. Por su parte, Gustavo Petro, candidato por el Pacto Histórico, aseguró: “Rechazamos las agresiones militares de Rusia hacia el sur y oriente de Ucrania. El principio de la autodeterminación de las naciones debe establecerse como una prioridad de la gobernanza global del siglo XXI”. Además, John Milton Rodríguez, aspirante al Palacio de Nariño por Colombia Justa Libres, dijo que le “preocupa la insistencia de Rusia de, prácticamente, fulminar, erradicar y desaparecer al pueblo ucraniano”.

Finalmente, en declaraciones a este medio, Enrique Gómez, candidato del partido Salvación Nacional, afirmó: “En el universo de la guerra de Ucrania, que no es una guerra nuestra, pero que es una guerra condenable, he criticado a la Cancillería y a Duque por ir a distraerse en esas bregas, cuando tenemos tantísimos problemas con nuestro inmediato vecino, Venezuela”. Por su parte, Sergio Fajardo, que llega a las elecciones presidenciales tras ganar la consulta de la Coalición Centro Esperanza, puntualizó: “La forma de intervención no puede ser aceptada. Como expresión de la política multilateral, tenemos que condenar esa actuación”. Ahora bien, en declaraciones públicas, recién estalló el conflicto bélico en Ucrania, Rodolfo Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), manifestó: “Rechazo la guerra en cualquier lugar del mundo. Aprovecho esta oportunidad para manifestar mi adhesión a las palabras del papa Francisco sobre la guerra en Ucrania”.

Las relaciones con Rusia, un tema manejado “con pinzas”

Ninguno de los candidatos presidenciales habló de un cese total de las relaciones entre Bogotá y Moscú. Ahora bien, lo consideran un tema para “analizar con pinzas”, como lo dijo Gómez. Para el candidato del partido Salvación Nacional, si bien Rusia ha sido un socio comercial en algunos temas agropecuarios para Colombia, sobre todo en carnes y flores, “hay que modular esta situación de acuerdo a los intereses comerciales del país, teniendo extrema precaución, pues Rusia es una potencia militarista”. En este sentido, algunos candidatos mostraron preocupación por los vínculos entre Rusia y otros países de la región, como Venezuela, Nicaragua y Cuba, y cómo ello podría afectar asuntos domésticos, en particular por la cercanía con el país vecino.

Ahora bien, Petro, por su lado, aseguró que “las relaciones de Colombia y Rusia siempre serán concebidas desde el diálogo respetuoso y la conversación franca, en aras de aportar salidas a la guerra y a otras crisis que puedan presentarse, y no desde la confrontación”. Por otro lado, Gutiérrez puntualizó que “las relaciones con Rusia deben estar sustentadas y cimentadas en la búsqueda de la paz y seguridad internacional, así como en la lucha contra el terrorismo, el crimen transnacional y la corrupción”. Rodríguez fue quien dijo que “la relación estaría en revisión” y exige transparencia “para poder, de alguna manera, desarrollar tranquilas relaciones diplomáticas con Rusia”. Y Fajardo, en un tono de mayor incertidumbre, aseguró: “Veremos qué pasa con respecto a esas relaciones. Falta mucho por ver, estamos en medio de una guerra”.

El factor China, el segundo socio comercial de Colombia

“En los siguientes cuatro años, el nuevo gobierno deberá ejecutar un difícil acto de malabarismo, profundizando de manera integral los lazos con una China rejuvenecida, que a creces se posiciona como un importante socio para nuestro desarrollo, al tiempo que evita convertir al país en un nuevo frente de batalla en la confrontación contra Pekín, iniciada por Estados Unidos”, comentó a este diario David Mauricio Castrillón, profesor e investigador de la Universidad Externado.

Para el analista, el próximo presidente, en compañía de su equipo, debe evitar caer en cuestiones ideológicas, para así actuar de forma programática y estratégica en la política exterior. “Un análisis objetivo del entorno internacional nos mostrará que China está acá para quedarse, y que nos es más provechoso trabajar con ella en asuntos como la lucha contra la pobreza, la transición energética y el desarrollo de infraestructura, que caer en falsas dicotomías propias de una mentalidad anacrónica de Guerra Fría”.

China se ha consolidado como un importante actor para el país: es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones y es el principal origen de las importaciones del país. Además, en 2021, el gigante asiático se consolidó como el primer inversionista de Asia en Colombia. De ahí se entiende, por ejemplo, que Gutiérrez afirme que “China representa más de US$4.500 millones anuales, por lo que esperamos que este intercambio comercial siga creciendo. Sin embargo, tenemos el reto de reducir el déficit de la balanza comercial, a través de la ampliación de las exportaciones colombianas. La calidad de los productos, bienes y servicios colombianos deben posicionarse en este importante mercado asiático”.

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico resaltó que, además del rol comercial, China también ha contribuido con millones de dólares en cooperación internacional para la paz, razón por la cual aclara que “las relaciones con China no pasan solo por los mercados, sino también por las inversiones, las finanzas, la cooperación y el intercambio en diversos aspectos y niveles”.

Enrique Gómez también reconoció la centralidad de China en términos comerciales, y además de asegurar que las relaciones con el gigante asiático necesitan de un ejercicio diplomático sólido, en el que se unan adecuadamente el poder comercial, financiero y los temas de agenda geoestratégica, “el sudeste asiático es un gran consumidor del sector agroalimentario y nosotros deberíamos tener una vocación de penetrar con productos de valor agregado al mercado chino”. Esto, según el candidato, incluye mejorar las condiciones de acceso al Pacífico, refiriéndose al Puerto de Buenaventura.

Por su parte, John Milton Rodríguez afirmó que “el mercado en el Pacífico está creciendo en tasas increíbles, de 14, 17 % anual, muy superior al Caribe, que crece a tasas entre el 3 % y el 4 %. Por ello, necesitamos enfocarnos en una relación donde no mezclemos con China su situación con Rusia, que es eminentemente comercial. Hasta este momento, no se ha mostrado un tema de acompañamiento o solidaridad en temas militares, entonces, mientras sean temas comerciales, creo que no hay ningún inconveniente. Además, es imperativo unirnos al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, en términos eminentemente comerciales”. Por su lado, Fajardo aseguró “estar dispuesto a tener buenas relaciones con China para ver cómo dicho país puede aportar al desarrollo de Colombia. Las relaciones con Estados Unidos son y serán muy importantes, pero también tenemos que mirar cómo queremos relacionarnos con el mundo para avanzar como país, y eso tendrá que ver con la ciencia, la construcción de paz, el conocimiento y la investigación, ejes de nuestra política exterior”.

Si bien Hernández no nos dio respuestas para puntualizar en cómo concibe las relaciones de Colombia con Rusia y China, en su programa de gobierno se lee que las relaciones exteriores “están deterioradas con países como Cuba y Rusia, rotas con Venezuela e, incluso, frías con Estados Unidos”. En lo que respecta a China, en el documento menciona al país asiático en el apartado de medio ambiente, donde se lee que es el primer productor de CO2 en el mundo, y en la sección de Comercio exterior e integración a mercados agroalimentarios internacionales, apartado en donde se lee la centralidad que tiene dicho país en las importaciones.

