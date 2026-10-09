Aeropuertos cerrados y un hotel derrumbado por terremoto en Panamá este viernes

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. Reportes en redes sociales confirman que se sintió en Antioquia…

Pasada la 1:00 p. m. se presentó un temblor en Panamá, un sismo catalogado inicialmente por el Servicio Geológico Colombiano de 7,3. Sin embargo, según los informes más recientes, la magnitud fue de 7,8. siendo más fuerte que el que sacudió Colombia hace casi dos meses, que fue de 7,4.

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De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. Reportes en redes sociales confirman que se sintió en Antioquia como en el Urabá, zona fronteriza con Panamá.

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El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS. El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.

En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud. En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas. Según el último informe del Gobierno venezolano ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

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En Colombia, la mañana del 10 de agosto un terremoto de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación. Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, exdirector del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son alertas reactivas en tiempo real que dependen del lugar donde ocurre el sismo, de la distancia al epicentro y de la infraestructura tecnológica disponible.

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Según Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias a la Prensa, para las 3:00 p. m. son más de 30 réplicas las que se han presentado del terremoto.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ofreció este viernes "la asistencia necesaria" a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a ese país y que provocó la activación de una alerta de tsunami en el Pacífico.

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"¡Panamá no está sola! Cuenten con el respaldo de Colombia y con toda nuestra disposición para brindar la asistencia que sea necesaria", afirmó De la Espriella en X.

El mandatario expresó toda su "solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo".

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"Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles", manifestó el presidente.

"Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia", dijo a la AFP Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.

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Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. "Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió) afuera", dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

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Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.

El Ministerio de Educación de Panamá suspendió el resto de la jornada escolar de este viernes, enviando a los estudiantes de las instituciones educativas a sus casas.

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Según medios panameños, la región de Penonmé fue una de las más afectadas, con daños en la catedral de San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes.

Imágenes de los daños en la Parroquia San Juan Bautista de Penonomé. pic.twitter.com/puiuvhal7Z — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumén, la principal terminal aérea de Panamá, anunció que una vez se produjo el sismo activó sus protocolos de emergencia y suspendió sus operaciones.

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Debido al terremoto en Panamá, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile reportó también una amenaza de tsunami y estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador alertó este viernes a su población de una amenaza de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,7 en el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros.

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De acuerdo con el MARN, "la hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p.m. (20:37 GMT) de este viernes".

Previamente, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el movimiento telúrico.

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La institución llamó a la población a estar atenta a las actualizaciones oficiales.

Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora del Chocó, también se pronunció en sus redes sociales y dijo que "todos los municipios del Pacífico norte y de la subregión Darién se encuentran hasta el momento indemnes". También aseguró que se ha comunicado con los alcaldes y han señalado que, hasta el momento, no hay afectaciones materiales ni heridos en los municipios que son fronterizos con Panamá.

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Según la Dimar, "no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras el #sismo de magnitud 7,6 a 61 km de Las Tablas".

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