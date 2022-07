Crisis política en Italia: ¿por qué dimitió el primer ministro, Mario Draghi?

El primer ministro italiano, Mario Draghi, presentará su renuncia el jueves en la noche. Foto: ANGELO CARCONI

La decisión del Movimiento 5 Estrellas (M5E) de abandonar la coalición gobernante en Italia condujo a la renuncia del primer ministro, Mario Draghi, y abrió una nueva crisis política en el país. Los senadores de la formación antisistema cumplieron su amenaza y se abstuvieron de votar el jueves la moción de confianza sobre un decreto clave que consideran contrario a sus principios.

Draghi, quien no aceptó la disidencia del M5E, se dirigió al presidente, Sergio Mattarella, para comunicarle su deseo de no continuar como primer ministro. Aunque cuenta con la mayoría numérica para gobernar sin el apoyo del Movimiento 5 Estrellas, el expresidente del Banco Central Europeo considera que su mandato es el de liderar un gobierno de unidad ante la grave crisis económica y social del país y no uno de carácter político. Por ello, Draghi ha explicado en repetidas ocasiones que sin el apoyo de los antisistemas daría por concluido su liderazgo.

Noticia en desarrollo...

