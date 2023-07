Italia criminalizaría la gestación subrogada en el extranjero: es “una vergüenza”

El proyecto de ley sobre la gestación subrogada en el extranjero pasó en la Cámara de Diputados de Italia. Falta el pronunciamiento del Senado, donde podría convertirse en ley. Foto: EFE - RICCARDO ANTIMIANI

En el Parlamento de Italia se aprobó un proyecto de ley que criminaliza a las personas que se van al extranjero para tener hijos a través de la subrogación, medida calificada como “una vergüenza”. La iniciativa, que en la Cámara de Diputados obtuvo 166 votos a favor y 109 en contra, que ahora depende del visto bueno del Senado, busca castigar a los italianos que opten por esta práctica en otro país. De hacerlo, se enfrentarían a multas de hasta un millón de euros y hasta dos años de cárcel.

Si bien la gestación subrogada es ilegal en Italia desde 2004, los Hermanos de Italia, partido dirigido por la primera ministra Giorgia Meloni, busca ampliar esta restricción y hacer que sea una práctica perseguida por la justicia, incluso si se hace más allá de las fronteras de la península. La legislación actual establece que cualquiera que “realice, organice o divulgue” la gestación subrogada en el país se expone a una pena de prisión de tres meses a dos años y una multa que oscila entre los 600.000 y un millón de euros. Según los medios, las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos son quienes más buscan esta práctica en el extranjero.

Eugenia Roccella, ministra de Familias, que participó en una manifestación a favor de la medida, dijo: “Hoy es importante porque pone a Italia al frente de la defensa de las mujeres y los niños a nivel internacional. Esperamos que esta votación abra un debate global sobre esta práctica para llegar a su abolición”. Por su parte, y en medio del debate, Elisabetta Gardini, miembro de los Hermanos de Italia, comentó que la gestación subrogada es un “útero en alquiler” que “insulta la dignidad de la mujer y pisotea los derechos de los niños”.

Ahora bien, ellas no fueron las únicas en pronunciarse al respecto, y hubo quienes lo hicieron en contra de esa postura oficial. Al frente del Panteón, en el centro de Roma, Mario Colamarino, de 32 años, le dijo a la AFP: “En vez de ocuparse del clima (...), incendios, problemas graves (...), el Gobierno se ocupa de esas cosas que conciernen a poca gente”. Otros más salieron a las calles con pancartas que decían “somos familias, no criminales”.

Alessandro Zan, diputado del Partido Demócrata, de centroizquierda, también hizo pública su postura: “Es evidente para todos que esta vergüenza legal es una gran arma de distracción masiva, desplegada en un momento en que Italia arde en el sur y sufre tormentas sin precedentes en el norte”. Riccardo Magi, líder del partido de izquierda Più Europa, no se quedó atrás y aseguró que la medida pone a Italia “en desacuerdo con otros países soberanos”, ya que “ningún ciudadano europeo puede ser condenado por una acción que no es un delito en el país donde se comete”, informó The Guardian.

