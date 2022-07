¿Quién será la o el próximo primer ministro del Reino Unido?

Aún no se define quién será el próximo residente del número 10 de la calle Downing, sede del gobierno británico Foto: TOLGA AKMEN

Tras la renuncia del primer ministro británico Boris Johnson, no se convocarán elecciones generales, sino que será el Partido Conservador el que elija internamente quién será el próximo en ocupar el puesto. Se espera que la decisión se tome antes de octubre, mes en el que tiene lugar el congreso del partido.

Graham Brady, presidente del grupo del partido encargado de establecer las normas de votación, informó que son ocho los parlamentarios que recibieron el apoyo de 20 colegas, necesario para ser candidato a primer ministro del Reino Unido. De los ocho candidatos, cuatro son hijos de migrantes de África o Asia, cuatro son mujeres y solo dos de los ocho votaron a favor de permanecer en la Unión Europea en el referendo de 2016.

Estos son:

Rishi Sunak

Lidera las encuestas de intención de voto para primer ministro, pues es quien más apoyos de parlamentarios suma hasta el momento. Fue canciller de Hacienda (ministro de economía) de Boris Johnson. Su reputación se ha visto afectada por dos escándalos. Por un lado, violó las reglas de confinamiento por COVID, cuando fue fotografiado en el cumpleaños del primer ministro. La foto se reveló en el informe sobre el escándalo “Partygate”, en el cual el primer ministro organizó fiestas cuando estas estaban prohibidas por las restricciones del COVID-19. Por otro lado, su esposa fue señalada por evasión de impuestos. Sunak alentó al público británico a la campaña ‘Eat Out to Help Out’ [salir a comer para ayudar], durante la pandemia de Covid, una campaña del gobierno para ayudar a las empresas hoteleras. A esa campaña se le atribuyó luego un aumento en los contagios.

Su renuncia al gabinete de Johnson fue crucial para impulsar la renuncia. Antes se desempeñó como secretario del tesoro. Es hijo de padres migrantes de India, que migraron desde el este de África. Votó a favor del BREXIT con el argumento de que su país debía fortalecer los controles migratorios.

Kemi Badenoch

Ocupó el cargo de ministra de Estado para el Gobierno Local, la Fe y las Comunidades, un puesto de nivel medio en el Departamento de Nivelación, Vivienda y Comunidades del gobierno británico. Es una mujer afro, hija de padres nigerianos y creció en Nigeria y Estados Unidos. Sorprendió en 2021 cuando criticó a los activistas que pedían cambios en el plan de estudios de historia en las escuelas británicas a raíz del movimiento Black Lives Matter. Dijo que algunos activistas querían que el plan de estudios de historia se enseñara “de una manera que sugiera que las buenas personas son negras” y “las malas personas son blancas”. Antes de trabajar en el sector público se desempeñó en la banca y más tarde como directora de la revista Spectator. Como primera ministra, planea hacer una reforma educativa. Quiere reducir los subsidios a los títulos universitarios que no ofrecen “habilidades útiles para la vida” y dejan a los estudiantes con “deudas que probablemente nunca pagarán” y, a la vez, ofrecer oportunidades de empleo a los jóvenes. Incluso antes del referendo de 2016, defendió que su país debía dejar la Unión Europea.

Suella Braverman

Es la actual procuradora general para Inglaterra y Gales, primera mujer conservadora en alcanzar ese puesto. Ha sido parlamentaria desde 2015. Sus padres migraron desde Kenia y las islas Mauricio. Afirmó que “[Mis padres] nacieron bajo el Imperio Británico en la década de 1940, y solo tienen cosas buenas que contarme sobre la madre patria”. Es abiertamente defensora del BREXIT y se considera contraria a las ideas progresistas en materia de género.

Jeremy Hunt

Fue ministro de salud desde 2012, cuando el primer ministro era David Cameron, hasta 2018. Luego sirvió como secretario de relaciones exteriores para Theresa May y ahora es presidente del Comité Selecto de Salud y Atención Social. Como primer ministro busca reducir el impuesto de sociedades al 15%. Es hijo de un militar. Hizo su fortuna con la página de internet Hotcourses, que conecta a futuros estudiantes con instituciones educativas. Ha sido miembro del parlamento desde 2005. Quedó en segundo lugar después de Boris Johnson en la contienda por el liderazgo de su partido en 2019. En 2016 votó contra el BREXIT, es decir, a favor de permanecer en la Unión Europea.

Penny Mordaunt

Es la segunda candidata con más apoyos formales para llegar a primera ministra. Prometió reducir el IVA sobre el combustible y elevar los umbrales del impuesto sobre la renta de los trabajadores en línea con la inflación. Es parlamentaria desde 2010. En 2019, se convirtió en la primera mujer secretaria de defensa del Reino Unido. Antes, bajo el gobierno de David Cameron, fue ministra de las fuerzas armadas. Además, es reservista naval. Ganó reconocimiento cuando participó del programa de telerrealidad de celebridades de ITV, Splash!, donde los participantes competían como nadadores. En 2016 hizo parte de la campaña a favor del BREXIT.

Liz Truss

Fue una firme aliada de Boris Johnson y su ministra de relaciones exteriores. Lo apoyó, incluso, ante la renuncia masiva del gabinete. Fue ministra de Mujeres e Igualdad desde septiembre de 2019 y diputada conservadora por el suroeste de Norfolk desde 2010. Es una muy firme partidaria del BREXIT. Como ministra de relaciones exteriores, ayudó a sentar las bases para sacar al Reino Unido del Protocolo de Irlanda del Norte, mediante el cual se garantiza que la frontera terrestre entre Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea, sea invisible y se respete el acuerdo de paz que puso fin a décadas de conflicto armado. Como primera ministra planea reducir los impuestos.

Tom Tugendhat

Ha sido parlamentario desde 2015. Es hijo del magistrado de la Corte Suprema Sir Michael Tugendhat. Fue oficial del ejército y sirvió en Irak y Afganistán. Es presidente del Comité Selecto de Asuntos Exteriores desde enero de 2020. La BBC lo califica como “moderado que proyecta pragmatismo en lugar de populismo”. Como primer ministro le apuesta a reducir la seguridad social y los impuestos sobre el combustible, pero aumentar el gasto en defensa. En 2016 votó en contra del BREXIT.

Nadhim Zahawi

Ha sido parlamentario desde 2010. Antes trabajó como empresario. En 2021 se le nombró ministro de educación y en 2022, en la reorganización del gabinete de Boris Johnson, se nombró ministro de hacienda. En 2020 fue subsecretario para el desarrollo de las vacunas de COVID-19 y lideró el plan de vacunación de su país. Nació en Irak en 1967. A los 9 años migró al Reino Unido, pues su familia huyó del régimen autoritario de Saddam Hussein. Como primer ministro, planea reducir los impuestos y aumentar el gasto en defensa. En 2016 votó a favor del BREXIT.

